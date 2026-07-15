Almenys cinc afectats per un núvol químic en un hotel de Lloret
Una barreja accidental de productes ha obligat a confinar els hostes a les habitacions que donen a la piscina
Almenys cinc persones han resultat afectades aquest dimecres al migdia per un núvol químic originat arran de la barreja accidental de productes en un hotel de Lloret de Mar. La persona que treballava amb els productes ha patit irritació a les mucoses i als ulls.L’establiment està situat a l’avinguda de Frederic Mistral i, com a mesura preventiva, els hostes han quedat confinats a l’interior dels apartaments.
Els serveis d’emergències han rebut l’avís cap a les dotze del migdia. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, la reacció s’ha produït a la primera planta del soterrani de l’establiment, on una combinació incorrecta de productes químics ha generat un núvol que s’ha concentrat a la zona de la piscina.
La zona de bany ha estat desallotjada immediatament i els hostes que donen a aquesta zona, han rebut la indicació de quedar-se dins dels allotjaments. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat inicialment vuit dotacions dels Bombers, efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), la Policia Local de Lloret de Mar i els Mossos d’Esquadra.
El SEM hi ha enviat una unitat preventiva i ha atès cinc persones, totes elles de caràcter lleu. Una de les afectades és la persona que estava manipulant els productes, que presentava irritació a les mucoses i als ulls, segons fonts municipals. De moment, no ha transcendit l’abast de les afectacions ni si alguna d’elles ha hagut de ser traslladada a un centre sanitari.
Els Bombers han fet comprovacions tant a les zones comunes com a les habitacions de l’aparthotel. Els aparells de mesurament encara hi detectaven presència del producte, però en concentracions molt baixes, mentre que la major part de la reacció continuava localitzada al soterrani.
En espera
Els efectius han tret els bidons a l’exterior, els han aïllat i han optat per deixar que la reacció química s’anés extingint de manera controlada. Paral·lelament, han ventilat la zona per facilitar la dissipació del núvol.
Segons les primeres informacions, un dels productes implicats seria clor i tot apunta que també s’hi hauria barrejat salfumant, una combinació que hauria provocat la reacció. Aquest extrem, però, encara s’està acabant de confirmar.
A dos quarts de tres de la tarda, encara hi havia sis dotacions dels Bombers treballant a l’establiment. Els equips d’emergències preveuen mantenir el dispositiu fins que el núvol s’hagi dissipat completament i les mesures confirmin que els hostes poden tornar a utilitzar amb normalitat totes les instal·lacions, informen des del cos d'emergències.
Investigació policial
La Unitat d’Investigació Administrativa de la Policia Local de Lloret de Mar ha obert diligències administratives per determinar les causes de l’incident i les possibles responsabilitats.
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