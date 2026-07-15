Cauen diverses rajoles d’un balcó al carrer a Blanes
Els Bombers han retirat els elements inestables del segon pis i del balcó superior amb l’ajuda de l’autoescala
Diverses rajoles d’un balcó van caure dimarts a la nit al carrer d’Ardales de Blanes, sense causar ferits. El succés es va produir quan faltaven pocs minuts per a la mitjanit en un bloc de pisos.
Segons van informar els Bombers de la Generalitat, les rajoles es van desprendre de la part inferior d’un balcó situat al segon pis de l’edifici i van acabar caient al carrer.
El cos d’emergències va desplaçar dues dotacions fins al lloc. Els efectius van retirar les peces que encara presentaven risc de caure i també van revisar i sanejar diverses rajoles del balcó del pis superior.
Per dur a terme els treballs amb seguretat, els Bombers van utilitzar una autoescala. Tot i que els fragments van arribar a la via pública, no es van produir ferits.
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