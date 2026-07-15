Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crisi govern Gironabessons Manlleucinema TruffautEspanya - Françaregularització immigrantssonsos Gironaesmorzars de forquilla GironaMundial futbol
instagramlinkedin

Cauen diverses rajoles d’un balcó al carrer a Blanes

Els Bombers han retirat els elements inestables del segon pis i del balcó superior amb l’ajuda de l’autoescala

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Blanes

Diverses rajoles d’un balcó van caure dimarts a la nit al carrer d’Ardales de Blanes, sense causar ferits. El succés es va produir quan faltaven pocs minuts per a la mitjanit en un bloc de pisos.

Segons van informar els Bombers de la Generalitat, les rajoles es van desprendre de la part inferior d’un balcó situat al segon pis de l’edifici i van acabar caient al carrer.

El cos d’emergències va desplaçar dues dotacions fins al lloc. Els efectius van retirar les peces que encara presentaven risc de caure i també van revisar i sanejar diverses rajoles del balcó del pis superior.

Notícies relacionades

Per dur a terme els treballs amb seguretat, els Bombers van utilitzar una autoescala. Tot i que els fragments van arribar a la via pública, no es van produir ferits.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents