El Pony Pisador, Funktory, Xiberoots i Naina, caps de cartell al 13è Ensorra't de Blanes
L'Escenari Jove estarà instal·lat al Passeig del Mar davant la platja
El Pony Pisador, Funktory, Xiberoots i Naina són els caps de cartell del 13è Ensorra't de Blanes, un dels actes més multitudinaris de la Festa Major de Blanes que avançarà enguany l'inici de la seva programació. El festival coincidirà amb el primer dia de la festa major i arrencarà el 22 de juliol, la mateixa jornada en què se celebrarà el pregó inaugural.
La 13a edició del certamen tindrà lloc fins al 25 de juliol a l'Escenari Jove, instal·lat al Passeig de Mar, davant de la platja i al costat de l'espigó del Club Vela Blanes. El públic podrà seguir els concerts des de la sorra, en un espai que s'ha convertit en un dels emplaçaments més singulars i concorreguts de la programació festiva.
Organitzat pel Consell Local de la Joventut de Blanes, amb el suport del Departament de Joventut de l'Ajuntament, el festival manté la fórmula que l'ha consolidat en els darrers anys: quatre nits consecutives de música en directe, amb inici a les 23.15 hores i sessions de DJ després de cada concert.
El cartell d'aquesta edició, dissenyat per Borja Meléndez, mostra una mà emergint de la sorra amb la Roca de Sa Palomera al fons, una imatge que reivindica la identitat blanenca i l'esperit del festival.
Programació eclèctica
La primera nit, dimecres 22 de juliol, combinarà talent local i música de ball. Obriran el festival els blanencs MNTA i Ecstazy Dooctor Roous, vinculats a les activitats de la Nau4, amb una proposta de rap i trap. El grup Funktory prendrà el relleu amb un repertori basat en el funk, el soul, el disco i el house. La jornada es completarà amb les sessions de DJ Anna Gisbert i DJ Vikoreyx.
L'endemà serà el torn dels sons més alternatius. El grup local Ebrio donarà pas als bascos Xiberoots, que presentaran el seu directe de reggae festiu i reivindicatiu. També actuaran Fescat Goes Punk, que reinterpreta cançons populars catalanes en clau punk i pop-rock, i Peter Boogaloo DJ.
El divendres estarà dedicat a les noves tendències del pop i la música electrònica. El grup D4RK R3ALITY obrirà la vetllada abans del concert de Naina, una de les veus emergents del pop electrònic i urbà dels Països Catalans. La Wallace i DJ Pauer 2.000 tancaran la nit.
La jornada de cloenda, dissabte 25 de juliol, reunirà alguns dels noms més esperats del cartell. Després del concert del grup local Autodeterminació, pujarà a l'escenari El Pony Pisador, una de les bandes catalanes amb més projecció gràcies a la seva combinació de folk festiu, música tradicional, influències celtes i cançons marineres. El festival acabarà amb les sessions de Ryna DJ i del duet blanenc R4MS x S3OTT, molt vinculat a l'organització de l'Ensorra't.
Amb aquesta nova edició, el festival reforça la seva aposta per combinar artistes emergents i consolidats amb una destacada participació de grups locals, convertint la platja de Blanes en un dels principals escenaris musicals de la Festa Major.
- La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
- Aquests són els millors esmorzars de forquilla de les comarques gironines
- Tragèdia al riu Ter a Manlleu: moren dos bessons d'11 anys ofegats
- La ràpida actuació de la Policia Local de Tossa de Mar salva la vida d'un nadó amb aturada cardiorespiratòria
- Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
- Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
- Junts trenca el pacte a l'Ajuntament de Girona, abandona el govern i deixa Guanyem i ERC en minoria
- Necrològiques del 14 de juliol de 2026