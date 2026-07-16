Blanes desplegarà un centenar d'efectius policials i sanitaris pel 54è Concurs de Focs d'Artifici
L'Ajuntament negocia amb comerços la cessió de pàrquings per complementar les zones habilitades gratuïtes
Arnau Lara
El pròxim dijous 23 de juliol s'encetarà el 54è Concurs de Focs d'Artifici de Blanes, una tradició que porta a la ciutat selvatana cinc dies consecutius de castells de focs importats de països arreu del món. Arran d'aquest esdeveniment, i en vistes que mogui a un bon grapat de milers d'espectadors, l'Ajuntament de Blanes desplegarà un centenar d'efectius amb múltiples funcions perquè cadascuna de les cinc nits del festival pirotècnic es puguin gaudir amb totes les garanties de seguretat.
El Pla de Seguretat i Emergències elaborat pel Concurs Internacional de Focs d'Artifici està dissenyat per donar una efectiva cobertura i ràpida resposta a qualsevol classe de contingència que pugui sorgir en aquests dos àmbits. D'aquesta manera es mobilitzarà agents de policia, bombers, protecció civil, tècnics sanitaris, així com equips de suport, emergències, intervenció i logística, entre d'altres, amb els que arribaran al centenar d'efectius cada nit. Blanes comenta que tot i l'èxit de l'any passat, aquest any s'augmentarà el nivell de protecció.
S'ha ampliat la zona de seguretat marítima, que ha passat a ser de 350 metres de distància en relació amb el centre de llançament, 50 metres més que l'any anterior. A més, no es podrà accedir al Centre de Coordinació de Plaça Catalunya a partir de les 22:00 h, i es tallarà la connexió directa entre el Passeig de la Marina i els carrers Mirador de S'Auguer i Travessia de Méndez Núñez.
En matèria de trànsit, la Policia Local de Blanes s'encarregarà de tenir les principals vies d'entrada i sortida de Blanes expedites, sense embussos circulatoris que dificultarien l'accés dels vehicles d'emergència si fos necessària la seva intervenció. A més, l'Ajuntament demanarà la col·laboració de diversos establiments comercials perquè deixin oberts els seus pàrquings externs les cinc nits de focs, per complementar-se amb les zones ja habilitades per estacionar gratuïtament. A hores d'ara, l'Ajuntament està en procés de negociació amb els establiments, però xifra en 525 les disponibles l'any anterior.
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