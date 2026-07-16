El Mercat de Lloret incorpora Món Salat, especialitzat en productes del mar i gourmet
La regidora de Promoció Econòmica destaca que l'empresa enriqueix l'oferta gastronòmica amb una proposta molt especialitzada i diferenciada
El Mercat de Lloret incorpora Món Salat, una empresa familiar especialitzada en gildes artesanes, bacallà, conserves, anxoves, olives i una acurada selecció de productes gourmet. Aquesta nova incorporació reforça l’objectiu del projecte de reunir operadors especialitzats capaços d’aportar valor afegit, qualitat i personalitat pròpia al futur mercat.
La regidora de Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, ha destacat que «la incorporació de Món Salat ens permet enriquir l’oferta gastronòmica del Mercat amb una proposta molt especialitzada i diferenciada». Ha afegit que «estem construint un mercat amb identitat pròpia, on la qualitat, la proximitat i l’experiència de compra siguin elements centrals, i operadors com Món Salat contribueixen de manera decisiva a aquest objectiu».
Món Salat basa la seva activitat en la selecció de productes de qualitat vinculats a la tradició gastronòmica mediterrània. La seva proposta combina l’experiència en productes del mar amb una oferta d’aperitius gourmet pensada tant pels amants de la gastronomia com pels clients que busquen productes de confiança pel consum quotidià. Des de l’empresa, destaquen que la seva principal diferenciació és «l’especialització, la qualitat del producte i l’assessorament personalitzat a cada client». L’objectiu és «convertir la parada en un espai de referència dins del mercat, on els visitants puguin descobrir productes seleccionats acuradament i gaudir dels sabors més autèntics de la cuina mediterrània».
L'arribada de Món Salat representa una aposta pel projecte del nou Mercat de Lloret. Els seus responsables expliquen que han decidit sumar-s’hi perquè «creiem en el potencial d’un espai modern que impulsi el comerç local i contribueixi a dinamitzar la vida econòmica i social del municipi». A més, consideren que «aquesta obertura els permetrà acostar els seus productes tant als residents com als visitants que cada any escullen Lloret de Mar com a destinació turística».
Aquesta incorporació se suma a les anunciades en les darreres setmanes (Ametller Origen i casamoner) i confirma l’evolució del Mercat de Lloret cap a «un model modern, diversificat i orientat a l’excel·lència comercial». L'Ajuntament anuncia que en els pròxims dies es continuaran presentant nous operadors que completaran l’oferta definitiva del nou equipament. L’objectiu final és «consolidar el Mercat de Lloret com un punt de trobada de referència per a residents i visitants, capaç de combinar comerç, gastronomia i experiència en un únic espai».
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