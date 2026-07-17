Crema la tanca d'una casa a Lloret
Les flames no han arribat a afectar l’habitatge
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Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest divendres de matinada un incendi a la tanca d’una casa de Lloret de Mar. Les flames no han causat afectacions a l’interior de l’habitatge.
L’avís s’ha rebut poc després de les cinc de la matinada al carrer d’Isidre Nonell, al barri de Fenals. Fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers.
En arribar, els efectius han comprovat que cremava la tanca perimetral de la casa. Els Bombers han apagat les flames i han revisat l’immoble per descartar altres afectacions.
El cos d’emergències ha donat el servei per finalitzat al cap d’uns tres quarts d’hora.
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