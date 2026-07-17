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Crema la tanca d'una casa a Lloret

Les flames no han arribat a afectar l’habitatge

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

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Eva Batlle

Eva Batlle

Lloret de Mar

Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest divendres de matinada un incendi a la tanca d’una casa de Lloret de Mar. Les flames no han causat afectacions a l’interior de l’habitatge.

L’avís s’ha rebut poc després de les cinc de la matinada al carrer d’Isidre Nonell, al barri de Fenals. Fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers.

En arribar, els efectius han comprovat que cremava la tanca perimetral de la casa. Els Bombers han apagat les flames i han revisat l’immoble per descartar altres afectacions.

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El cos d’emergències ha donat el servei per finalitzat al cap d’uns tres quarts d’hora.

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