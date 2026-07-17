Els veïns de Can Fornaca es mobilitzen per reclamar solucions als problemes de subministrament d'aigua
Demanen al consistori inversions per garantir un proveïment estable i de qualitat davant els talls recurrents i l'aigua no potable
Àfrica Benavente
Els veïns de la urbanització de Can Fornaca, a Riudarenes, s'han concentrat aquest divendres davant l'Ajuntament per reclamar solucions als problemes de subministrament d'aigua que, segons denuncien, pateixen des de fa diversos estius. La mobilització, convocada per l'Associació Moviment Veïnal Reivindicatiu i Cultural de la urbanització, reclama acabar amb els talls d'aigua i un servei «digne, respecte pels veïns i solucions reals».
En la segona protesta que han fet, han volgut mostrar a la població de Riudarenes els problemes que pateixen. Reivindiquen que «mereixen els mateixos drets que els veïns que viuen al poble».
La manifestació arriba pocs dies després que els veïns tornessin a denunciar públicament els talls d'aigua que afecten diversos carrers de la urbanització entre juny i agost. L'entitat assegura que alguns residents es queden sense subministrament de divendres a dilluns cada setmana. També recorden que l'aigua de l'aixeta continua sense ser apta per al consum domèstic, com seria beure o cuinar, per les quantitats de fluor i urani que superen els valors establerts.
Amb tot, s'han reunit a l'Ajuntament de Riudarenes per reclamar «solucions reals i definitives» per posar fi a la problemàtica de l'aigua. Demanen a l'administració municipal inversions que puguin garantir un subministrament estable i de qualitat.
L'Ajuntament porta aigua en camions cisterna a Can Fornaca, una despesa que segons assegura l'alcalde «no cobreix totalment les subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i condiciona greument al pressupost municipal». L'alcalde reclama una solució estructural, que topa amb l'alternativa que proposa l'ACA.
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