Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Moratòria botigues ciclismeLluc SalellasMort Domènec EspadaléJoel RocaProfessor TorroellaNaixements GironaAgenda GironaMundial futbol
instagramlinkedin

Els veïns de Can Fornaca es mobilitzen per reclamar solucions als problemes de subministrament d'aigua

Demanen al consistori inversions per garantir un proveïment estable i de qualitat davant els talls recurrents i l'aigua no potable

Les imatges dels veïns de Can Fornaca que reclamen solucions als problemes de subministrament d'aigua

Les imatges dels veïns de Can Fornaca que reclamen solucions als problemes de subministrament d'aigua

Veure Galeria

Les imatges dels veïns de Can Fornaca que reclamen solucions als problemes de subministrament d'aigua / David Aparicio

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Àfrica Benavente

Riudarenes

Els veïns de la urbanització de Can Fornaca, a Riudarenes, s'han concentrat aquest divendres davant l'Ajuntament per reclamar solucions als problemes de subministrament d'aigua que, segons denuncien, pateixen des de fa diversos estius. La mobilització, convocada per l'Associació Moviment Veïnal Reivindicatiu i Cultural de la urbanització, reclama acabar amb els talls d'aigua i un servei «digne, respecte pels veïns i solucions reals».

En la segona protesta que han fet, han volgut mostrar a la població de Riudarenes els problemes que pateixen. Reivindiquen que «mereixen els mateixos drets que els veïns que viuen al poble».

La manifestació arriba pocs dies després que els veïns tornessin a denunciar públicament els talls d'aigua que afecten diversos carrers de la urbanització entre juny i agost. L'entitat assegura que alguns residents es queden sense subministrament de divendres a dilluns cada setmana. També recorden que l'aigua de l'aixeta continua sense ser apta per al consum domèstic, com seria beure o cuinar, per les quantitats de fluor i urani que superen els valors establerts.

Amb tot, s'han reunit a l'Ajuntament de Riudarenes per reclamar «solucions reals i definitives» per posar fi a la problemàtica de l'aigua. Demanen a l'administració municipal inversions que puguin garantir un subministrament estable i de qualitat.

Notícies relacionades i més

L'Ajuntament porta aigua en camions cisterna a Can Fornaca, una despesa que segons assegura l'alcalde «no cobreix totalment les subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i condiciona greument al pressupost municipal». L'alcalde reclama una solució estructural, que topa amb l'alternativa que proposa l'ACA.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
  2. Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada quinze dies a Primafrio fins que no cessi l'activitat
  3. El secretari municipal va advertir Salellas que mantenir el cinema Truffaut en mans del Col·lectiu era il·legal
  4. Pedro Porro, a l'elit mundial des de Girona
  5. Maràngels, on la cuina es converteix en un 'vestit fet a mida
  6. L'aficionat més apassionat de la selecció espanyola és de Blanes
  7. Protestes veïnals per les trobades nocturnes de joves a la plaça Josep Pallach de Girona
  8. Necrològiques del 16 de juliol de 2026

Els veïns de Can Fornaca es mobilitzen per reclamar solucions als problemes de subministrament d'aigua

Els veïns de Can Fornaca es mobilitzen per reclamar solucions als problemes de subministrament d'aigua

Les imatges dels veïns de Can Fornaca que reclamen solucions als problemes de subministrament d'aigua

Les imatges dels veïns de Can Fornaca que reclamen solucions als problemes de subministrament d'aigua

La CUP qüestiona el PLATER per ignorar la feina feta al territori

La CUP qüestiona el PLATER per ignorar la feina feta al territori

El miracle mèdic de Mercy i Goodness: la intel·ligència artificial ajuda a separar dues bessones unides pel cervell

El miracle mèdic de Mercy i Goodness: la intel·ligència artificial ajuda a separar dues bessones unides pel cervell

L’Hora del Jazz portarà Irene Reig a Girona

L’Hora del Jazz portarà Irene Reig a Girona

Així és l'enorme mansió que Erling Haaland té a Marbella: 2.000 metres quadrats amb gimnàs, piscina i les millors vistes de la costa

Així és l'enorme mansió que Erling Haaland té a Marbella: 2.000 metres quadrats amb gimnàs, piscina i les millors vistes de la costa

Llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de Torroella de Montgrí denunciat per 14 alumnes per tocaments

Llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de Torroella de Montgrí denunciat per 14 alumnes per tocaments

Vídeo: Guanyem vol incloure a la moratòria de comerços de Girona les botigues de ciclisme i veu "evident" que s'han de limitar

Tracking Pixel Contents