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Un incendi crema la primera planta d’una casa a Tossa i deixa dos atesos per ansietat

Els Bombers han mobilitzat set dotacions fins a la urbanització Sant Grau i

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / DdG

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Eva Batlle

Eva Batlle

Tossa de Mar

Un incendi en una casa de Tossa de Mar ha cremat aquest dissabte a la tarda l’interior de la primera planta de l’habitatge i ha obligat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a atendre dues persones per ansietat.

El foc s’ha declarat pels volts de dos quarts de tres de la tarda en una casa de dues plantes de la urbanització Sant Grau, al carrer del mateix nom. Els Bombers de la Generalitat hi han mobilitzat set dotacions.

Quan els efectius han arribat al lloc, les flames afectaven una de les plantes de l’immoble. Els Bombers han pogut donar l’incendi pràcticament per extingit pels volts de dos quarts de quatre de la tarda i, posteriorment, es preveien realitzar tasques de ventilació i revisió de l’habitatge.

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Durant la inspecció no s’ha localitzat cap persona ferida a l’interior. El SEM, però, ha atès dues persones per ansietat, segons han informat els Bombers. Fins al lloc també s’hi ha desplaçat la Policia Local de Tossa de Mar.

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