Rescaten dues persones que no podien tornar a la costa mentre feien paddle surf a Lloret de Mar
Els Bombers han desplegat un dispositiu amb taula de paddle surf, caiac i suport d'embarcacions
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Núria León
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dissabte dues persones que practicaven paddle surf davant la costa de Lloret de Mar i que no podien tornar a terra. L'avís es va rebre a les 8.32 hores.
En el dispositiu hi han participat dues dotacions terrestres dels bombers. Un bomber va arribar fins als afectats amb una altra taula de paddle surf, mentre que dos efectius més ho van fer amb un caiac, amb el suport d'embarcacions. Un cop a la costa, les dues persones van signar l'alta voluntària després de ser ateses pel SEM.
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