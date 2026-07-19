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El sector privat de Lloret de Mar destina 150 milions d'euros a millorar l'oferta turística

La inversió s’ha destinat a modernitzar hotels, espais de restauració i oferta d’oci, amb l’objectiu de guanyar qualitat i competitivitat turística

Una imatge de la presentació de les novetats d'estiu de Lloret de Mar

Una imatge de la presentació de les novetats d'estiu de Lloret de Mar / Ajuntament de Lloret de Mar

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Redacció

Redacció

El sector privat de Lloret de Mar ha destinat prop de 150 milions d'euros a renovar l'oferta turística del municipi durant els darrers dos anys. La inversió s'ha centrat en la modernització d'establiments hotelers, espais de restauració i equipaments d'oci, amb la voluntat d'adaptar el municipi a les noves demandes dels visitants sense incrementar el nombre de places turístiques.

La xifra es va donar a conèixer durant la presentació de les novetats de la temporada d'estiu. Segons es va exposar, aquestes inversions formen part del procés de transformació que viu Lloret, amb l'objectiu d'avançar cap a un model basat en la qualitat, la innovació i la sostenibilitat.

L'Ajuntament defensa que aquesta aposta respon a un canvi de model que prioritza la renovació dels establiments existents per davant del creixement. En aquest sentit, considera que la modernització de l'oferta turística permet adaptar-se a les noves tendències del sector i mantenir la competitivitat del municipi.

A més, també assenyala que aquesta línia de treball és fruit de la col·laboració entre el sector públic i el privat. Durant els darrers anys, Lloret ha impulsat diverses accions per diversificar la seva oferta turística i reduir la dependència de la temporada d'estiu, amb l'objectiu d'atraure visitants durant tot l'any.

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Una estratègia que té com objectiu captar un perfil de visitant que generi més valor afegit al municipi, incrementi la despesa als establiments locals i contribueixi a un impacte econòmic positiu tant per al teixit empresarial com per als residents.

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