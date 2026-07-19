El sector privat de Lloret de Mar destina 150 milions d'euros a millorar l'oferta turística
La inversió s’ha destinat a modernitzar hotels, espais de restauració i oferta d’oci, amb l’objectiu de guanyar qualitat i competitivitat turística
El sector privat de Lloret de Mar ha destinat prop de 150 milions d'euros a renovar l'oferta turística del municipi durant els darrers dos anys. La inversió s'ha centrat en la modernització d'establiments hotelers, espais de restauració i equipaments d'oci, amb la voluntat d'adaptar el municipi a les noves demandes dels visitants sense incrementar el nombre de places turístiques.
La xifra es va donar a conèixer durant la presentació de les novetats de la temporada d'estiu. Segons es va exposar, aquestes inversions formen part del procés de transformació que viu Lloret, amb l'objectiu d'avançar cap a un model basat en la qualitat, la innovació i la sostenibilitat.
L'Ajuntament defensa que aquesta aposta respon a un canvi de model que prioritza la renovació dels establiments existents per davant del creixement. En aquest sentit, considera que la modernització de l'oferta turística permet adaptar-se a les noves tendències del sector i mantenir la competitivitat del municipi.
A més, també assenyala que aquesta línia de treball és fruit de la col·laboració entre el sector públic i el privat. Durant els darrers anys, Lloret ha impulsat diverses accions per diversificar la seva oferta turística i reduir la dependència de la temporada d'estiu, amb l'objectiu d'atraure visitants durant tot l'any.
Una estratègia que té com objectiu captar un perfil de visitant que generi més valor afegit al municipi, incrementi la despesa als establiments locals i contribueixi a un impacte econòmic positiu tant per al teixit empresarial com per als residents.
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