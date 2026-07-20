Sa Palomera llueix la bandera de Blanes com a preludi de la Festa Major
L'acte simbòlic, amb la participació d'entitats locals, dona el tret de sortida a la celebració que comença aquest dimecres
Blanes ha iniciat el compte enrere de la Festa Major de Santa Anna 2026 amb un acte previ simbòlic: la hissada de la bandera de la ciutat al cim de Sa Palomera, després d'una cercavila pels carrers del nucli històric protagonitzada per les entitats locals que participen en l'organització de les celebracions. És una tradició que se celebra des de fa dècades.
La comitiva va arrencar dissabte al vespre des de la plaça Verge Maria. La cercavila va recórrer diversos carrers del nucli històric amb una gran bandera de Blanes portada per representants de les entitats, que va atraure tant veïns com visitants.
La desfilada va acabar als peus de la Roca de Sa Palomera, on va culminar l'acte amb el canvi de bandera: un petit grup va pujar fins al cim del penyal per substituir la senyera que habitualment hi oneja per la bandera de Blanes, que es mantindrà hissada durant tot el cicle festiu. A l'acte hi van assistir l'alcalde, Jordi Hernández, el regidor de Fires i Festes, Quique Pérez, com també altres regidors i representants municipals.
La cerimònia, convertida en una tradició dels darrers anys, simbolitza l'inici de la festivitat, que començarà oficialment aquest dimecres 22 de juliol amb el pregó i s'allargarà fins al 28 de juliol, coincidint amb l'Aplec de l'Amor.
L'acte també va servir per realçar el paper del teixit associatiu de la ciutat. Entitats culturals, esportives, juvenils i socials participen activament en la programació de la Festa Major, sigui organitzant activitats o gestionant serveis als diferents espais festius, en col·laboració amb l'Ajuntament. Entre les entitats participants hi ha l'Esbart Joaquim Ruyra, la Colla Gegantera de Blanes, la Colla de Diables Sa Forcanera, la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria, la Banda Musical de Blanes i Mossèn Joan Batlle, els Maduixots, els Manaies de Blanes, Casa de Andalucía, diverses entitats esportives i el Consell Local de la Joventut, entre d'altres. L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va col·laborar en l'organització facilitant l'estructura del pal instal·lat a Sa Palomera.
Amb aquest acte simbòlic, Blanes escalfa motors per viure una nova edició de la seva Festa Major.
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