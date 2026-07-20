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Encarna Quesada assumeix les funcions d'alcaldia a Caldes de Malavella

La regidora ha estat nomenada alcaldessa accidental per baixa mèdica de l'alcalde, Sergi Mir

Encarna Quesada ha assumit les funcions d'alcaldia.

Encarna Quesada ha assumit les funcions d'alcaldia. / Junts

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Redacció

Redacció

Caldes de Malavella

La primera tinent d'alcalde, Encarna Quesada, ha assumit les funcions d'alcaldia a l'Ajuntament de Caldes de Malavella aquest mes arran de la baixa mèdica de l'alcalde, Sergi Mir.

Durant aquest període assumirà les competències i responsabilitats de l'alcaldia, segons ha informat l'Ajuntament, "per garantir el normal funcionament dels serveis municipals, la continuïtat de l’acció de govern i el correcte desenvolupament de l’activitat de l’Ajuntament":

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Junts governa a Caldes amb cinc regidors. Quesada es va presentar al número dos de la llista i era la primera tinent d'alcalde. Va assumir les competències Educació, Cultura, Igualtat i Sostenibilitat.

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