Encarna Quesada assumeix les funcions d'alcaldia a Caldes de Malavella
La regidora ha estat nomenada alcaldessa accidental per baixa mèdica de l'alcalde, Sergi Mir
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
La primera tinent d'alcalde, Encarna Quesada, ha assumit les funcions d'alcaldia a l'Ajuntament de Caldes de Malavella aquest mes arran de la baixa mèdica de l'alcalde, Sergi Mir.
Durant aquest període assumirà les competències i responsabilitats de l'alcaldia, segons ha informat l'Ajuntament, "per garantir el normal funcionament dels serveis municipals, la continuïtat de l’acció de govern i el correcte desenvolupament de l’activitat de l’Ajuntament":
Junts governa a Caldes amb cinc regidors. Quesada es va presentar al número dos de la llista i era la primera tinent d'alcalde. Va assumir les competències Educació, Cultura, Igualtat i Sostenibilitat.
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Mar Coll, investigadora de la Universitat Pompeu Fabra: 'El canvi climàtic no afecta igual els nens que les persones grans
- Els veïns de les Gavarres després de l'incendi: «Fa por tornar-hi, però aquí tinc la meva vida»
- Per què no hi ha meduses aquest estiu?
- Vol vendre el seu pis i descobreix un embargament perquè l’han confós amb una altra persona
- Un incendi crema una granja d'Aiguaviva i obliga a mobilitzar deu dotacions dels Bombers
- Olot, entre Figueres i Girona
- Necrològiques del 19 de juliol de 2026