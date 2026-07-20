Focs d'Artifici de Blanes: tres pirotècnies de l'Estat espanyol, una de la Xina i una de Portugal
El municipi ja ho té tot a punt per celebrar l'esdeveniment del 23 al 27 de juliol
S'ha incrementat la dotació econòmica i cada empresa rebrà 30.000 euros, el primer premi està dotat amb 6000 euros i el segon amb 2000
Blanes ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida al 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava – Trofeu Vila de Blanes, que se celebrarà del 23 al 27 de juliol. Divendres al vespre es va celebrar l'acte oficial de presentació davant els membres del Jurat Popular, que juntament amb la Comissió Tècnica seran els encarregats d'escollir les empreses guanyadores d'una de les cites pirotècniques més prestigioses d'Europa.
El concurs manté el seu reconegut prestigi internacional i enguany comptarà amb la participació de cinc pirotècnies: tres procedents de l'Estat espanyol —dues d'Ourense i una de València, cinc vegades campiona del certamen—, una empresa de la Xina i una altra de Portugal.
Els espectacles es dispararan cada nit, del 23 al 27 de juliol, a les 22.30 hores, des de Sa Palomera en un gran escenari natural visible des de nombrosos punts del municipi. S'espera que milers de persones es congreguin cada vespre a primera línia de mar, així com en altres indrets privilegiats com el Castell de Sant Joan o l'espigó del Club de Vela, per gaudir d'un esdeveniment que any rere any atrau visitants d'arreu.
Aquest es el programa de les exhibicions:
Dijous 23 Juliol
Pirotècnia Josman
Ourense
Divendres 24 Juliol
Pirotècnia Duarte
Portugal
Dissabte 25 Juliol
Pirotècnia Xaraiva
Ourense
Diumenge 26 Juliol
Pirotècnia Valenciana
València
Dilluns 27 Juliol
Pirotècnia Yinli Fireworks-Luyang Jinli Fireworks Co.
Xina
Cinc criteris per escollir els guanyadors
Els membres del Jurat Popular i de la Comissió Tècnica valoraran cada espectacle atenent cinc aspectes principals: la riquesa i varietat de colors, el ritme del llançament, l'originalitat i innovació dels efectes, la utilització dels focs aquàtics als dos costats de Sa Palomera i l'aprofitament de l'espai natural de la badia.
La puntuació final combinarà els vots dels dos jurats mitjançant una fórmula que atorga un major pes a la valoració tècnica, un sistema molt ben valorat pel sector pirotècnic perquè conjuga el criteri professional amb la percepció del públic.
El veredicte oficial es farà públic en un acte obert al públic que tindrà lloc el dimarts 28 de juliol, a les 13.00 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, l'endemà de l'últim espectacle.
Més dotació econòmica i nous incentius
Entre les novetats destacades d'aquesta 54a edició hi ha l'increment de la dotació econòmica. Cadascuna de les cinc empreses participants rebrà 30.000 euros per la seva participació. A més, el primer premi estarà dotat amb 6.000 euros, mentre que el segon classificat obtindrà 2.000 euros.
La pirotècnia vencedora també serà contractada per disparar la Mascletà Nocturna de la Festa Major de Blanes de 2027, valorada en 8.000 euros, tornarà a participar en la pròxima edició del concurs i serà l'encarregada de tancar la Festa Major de Santa Cristina de Lloret de Mar.
Amb aquests incentius i la qualitat dels participants, Blanes es prepara per viure cinc nits d'espectacle que tornaran a convertir el municipi en la capital internacional de la pirotècnia i en un dels grans referents del calendari festiu de l'estiu.
L'acte de presentació va estar presidit per l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, acompanyat del tinent d'alcalde de Fires i Festes, Quique Pérez, així com de membres de la Comissió Tècnica. Durant la sessió es van explicar els criteris de valoració que hauran d'aplicar els integrants del Jurat Popular al llarg de les cinc nits del concurs.
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