Santa Coloma de Farners posa en marxa una comunitat energètica
La instal·lació fotovoltaica de la Llar de jubilats disposa de 56 plaques i generarà uns 31.700 kWh anuals
Santa Coloma de Farners ha finalitzat les obres de la nova instal·lació solar fotovoltaica situada a la coberta de la Llar de jubilats, que servirà per posar en funcionament una comunitat energètica compartida entre l’Ajuntament i vint veïns del municipi.
Les persones seleccionades podran aprofitar durant quatre anys la producció instantània corresponent a 1 kW de potència de la instal·lació per al consum gratuït del seu habitatge o local. A canvi, hauran d’abonar una taxa anual. El consistori preveu obrir pròximament el període de sol·licituds per escollir els vint beneficiaris.
La instal·lació està formada per 56 panells solars, amb una potència total de 25,2 kWp, i disposa d’un inversor de 20 kW nominals. Segons les previsions municipals, el sistema generarà aproximadament 31.700 kWh d’energia cada any.
Aquesta producció permetrà que cadascuna de les llars o locals incorporats a la comunitat energètica es beneficiï d’uns 1.260 kWh anuals d’electricitat renovable. La resta de l’energia generada serà aprofitada per l’Ajuntament.
La posada en funcionament de la instal·lació també permetrà reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Els càlculs municipals estimen un estalvi anual de 15.250 quilos de diòxid de carboni.
El projecte ha comptat amb una subvenció de 30.000 euros de la Diputació de Girona, concedida dins la línia 3 del programa Del Pla a l’Acció 2024-2025. Aquesta convocatòria està destinada a impulsar i gestionar comunitats energètiques en règim d’autoconsum compartit amb la ciutadania.
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