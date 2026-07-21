Descobreix la història del turisme a Lloret de Mar amb la nova visita teatralitzada del Museu del Mar
"El Lloret d'abans, d'estiuejants a turistes" permetrà descobrir com la població va passar de ser un destí d'estiueig a una destinació internacional
El Museu del Mar estrenarà aquest mes d'agost la visita teatralitzada El Lloret d'abans, d'estiuejants a turistes, una proposta impulsada per l'Ajuntament de Lloret de Mar que convida a descobrir com la vila marinera va passar de ser un destí d'estiueig freqüentat per famílies benestants i viatgers atrets pel mar a convertir-se en una de les principals destinacions internacionals.
El recorregut transporta els participants a principis del segle passat, quan els primers estiuejants van començar a arribar a Lloret de Mar atrets pel clima, el paisatge i els banys de mar. A través de diferents personatges, la visita busca recrear l'ambient d'aquells estius i mostrar com convivien els visitants amb els lloretencs, alhora que descobreix els primers canvis socials, econòmics i urbanístics que van marcar la transformació del municipi.
Segons la regidora de Patrimoni Cultural, Cristina Aymerich, la visita representa «una oportunitat per redescobrir els nostres orígens, entendre com va néixer el turisme a Lloret i gaudir d'una experiència cultural».
L'itinerari també repassa alguns episodis que van marcar aquest clau que van definir l'evolució turística de la població, des dels Grand Tours dels joves de famílies benestants europees i l'aparició dels primers balnearis fins a l'impacte de la Guerra Civil i l'arribada dels primers turistes internacionals a partir dels anys cinquanta del segle passat.
Ofereix una proposta divulgativa, dinàmica i participativa que permet comprendre com neix el fenomen turístic que ha acabat definint la identitat i l'economia de Lloret de Mar.
La visita estarà interpretada pels actors Lena Andrés i Bru Gallart i es representarà tots els divendres del mes d'agost a les vuit del vespre.
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