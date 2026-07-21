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Un incendi de vegetació a Maçanet de la Selva obliga a tallar les vies del tren

Els Bombers han treballat amb vuit dotacions terrestres i un mitjà aeri per sufocar el foc, que ja està estabilitzat

Arxiu

Arxiu / Vehicle dels Bombers de la Generalitat

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Àfrica Benavente

Maçanet de la Selva

Un incendi de vegetació a Maçanet de la Selva ha obligat a tallar la circulació per les vies convencionals del tren per motius de seguretat aquest dimarts.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 18.59 hores i han mobilitzat un mitjà aeri i vuit dotacions terrestres per extingir el foc, que ha afectat principalment una zona de canyes i matolls situada a prop de la infraestructura ferroviària.

L'incendi s'ha donat per estabilitzat poca estona després de l'avís. Han cremat uns 300 metres quadrats de canyes i matolls.

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Segons informen els Bombers, a les vuit del vespre la zona està quasi assegurada per poder restablir la circulació ferroviària amb normalitat.

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