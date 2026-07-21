Un incendi de vegetació a Maçanet de la Selva obliga a tallar les vies del tren
Els Bombers han treballat amb vuit dotacions terrestres i un mitjà aeri per sufocar el foc, que ja està estabilitzat
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Àfrica Benavente
Maçanet de la Selva
Un incendi de vegetació a Maçanet de la Selva ha obligat a tallar la circulació per les vies convencionals del tren per motius de seguretat aquest dimarts.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 18.59 hores i han mobilitzat un mitjà aeri i vuit dotacions terrestres per extingir el foc, que ha afectat principalment una zona de canyes i matolls situada a prop de la infraestructura ferroviària.
L'incendi s'ha donat per estabilitzat poca estona després de l'avís. Han cremat uns 300 metres quadrats de canyes i matolls.
Segons informen els Bombers, a les vuit del vespre la zona està quasi assegurada per poder restablir la circulació ferroviària amb normalitat.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'actor Milo Manheim celebra la victòria d'Espanya pels carrers de Girona
- 365 Obrador s'instal·la a Olot malgrat algunes queixes locals
- Mor un home de 47 anys en caure per un talús de deu metres a Olot
- Aquestes són les platges de la Costa Brava que disposen de serveis adaptats per a persones amb mobilitat reduïda
- Girona ultima la seva transformació en el regne de Corona per al rodatge d''Enredados
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Necrològiques del 20 de juliol de 2026
- El celler empordanès que va néixer d'un somni d'estiu