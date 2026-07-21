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L'Ajuntament de Riudellots de la Selva s'adhereix a la petició de paralització del PLATER

El consistori defensa una transició energètica justa, equilibrada i respectuosa amb el territori, però critica la manca d'implicació del món local en l'elaboració del pla

El consistori qüestiona el plantejament del PLATER i reclama més participació dels ajuntaments en la seva elaboració

El consistori qüestiona el plantejament del PLATER i reclama més participació dels ajuntaments en la seva elaboració / Ajuntament de Riudellots de la Selva

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Redacció

Redacció

Riudellots de la Selva

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha aprovat en el ple ordinari del mes de juliol adherir-se al manifest impulsat per diversos municipis que reclama la suspensió del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER) fins que es garanteixi un procés de participació efectiva dels ajuntaments i del conjunt del territori.

Amb aquesta decisió, el municipi se suma als prop de 270 consistoris catalans que en reclamen la paralització, ja que consideren que el document s'ha elaborat sense la implicació del món local.

El consistori defensa «una transició energètica justa, equilibrada i respectuosa amb el territori», però també «un model energètic que combini la descarbonització amb la preservació del paisatge, el sòl agrari i els espais naturals».

Crítiques al PLATER

Entre les principals crítiques al PLATER, el manifest assenyala que la Llei 16/2017 del canvi climàtic estableix la coordinació entre administracions i la participació ciutadana com a principis fonamentals per avançar cap a un model energètic més sostenible i consideren que l'elaboració d'aquest no ha seguit aquesta línia.

A més, el text denuncia diverses mancances del pla, com la manca de concreció de les línies d'evacuació i dels sistemes d'emmagatzematge d'energia o l'absència d'una visió global que tingui en compte l'impacte acumulatiu de les infraestructures energètiques sobre el territori. També qüestiona que el model afavoreixi els grans operadors en detriment de la generació distribuïda i de proximitat.

Els municipis adherits alerten que el plantejament actual podria comportar una transformació significativa del sòl agrari en sòl industrial, una afectació important sobre les masses forestals i una distribució de la potència energètica entre municipis que consideren «sense criteris prou objectius, transparents i consensuats».

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Per tot plegat, els municipis adherits demanen al Govern que aturi la tramitació del PLATER, obri un procés de diàleg amb el món local i que es revisi el contingut del pla incorporant les aportacions per definir «un model energètic compartit, basat en la generació distribuïda, la priorització dels espais antropitzats, la preservació del territori i un paper actiu de les administracions locals i de l'energia pública».

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