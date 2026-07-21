Lloret de Mar crea una calculadora de petjada de carboni i proposa als visitants compensar-la amb projectes locals
L'eina, totalment digital, quantifica l'impacte de les vacances a la destinació
Lloret de Mar ha posat en marxa una calculadora de petjada de carboni que ja està a disposició dels visitants de la destinació que vulguin conèixer l'impacte de la seva estada a la població i contribuir directament a projectes socials i mediambientals impulsats al municipi. Dins el projecte Lloret Sostenible, Lloret Turisme ha posat a l'abast la nova eina, totalment digital, que permet als turistes calcular les emissions generades per les seves vacances a través d'un petit qüestionari que sol·licita el mitjà de transport utilitzat per arribar al destí, la població d'origen, el total de nits gaudides a la destinació i el nombre de persones que han participat en el viatge.
Amb aquestes dades fa el càlcul de les tones de CO₂ de les vacances i la mateixa eina genera un import recomanat per fer una donació als projectes solidaris i mediambientals locals, tot i que és l'usuari qui finalment pot escollir la quantitat econòmica que vol destinar a la iniciativa.
Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, la iniciativa s'emmarca en l'estratègia de sostenibilitat de Lloret de Mar i representa un nou pas cap a un model turístic més responsable, en què els visitants poden contribuir voluntàriament a generar un impacte positiu sobre el territori i la comunitat local. Més enllà del càlcul de les emissions, la plataforma pretén sensibilitzar els visitants sobre l'impacte ambiental dels seus desplaçaments i fomentar una actitud més conscient durant la seva estada.
La gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, ha subratllat al comunicat que amb aquesta plataforma pretenen millorar l'equilibri social de l'activitat turística i facilitar que els visitants puguin contribuir "de manera senzilla i transparent" a iniciatives que tenen un retorn directe sobre la comunitat local. Les donacions fetes s'entreguen íntegrament als projectes escollits i els donants rebran per correu electrònic un certificat de donació emès per Bioscore Sustainability.
La plataforma ofereix actualment l'opció de contribuir econòmicament en el projecte Camina, impulsat per les àrees d'Esports i Benestar i Família de l'Ajuntament de Lloret, que té com a objectiu garantir l'accés a l'activitat física d'infants i joves de la població d'entre 6 i 18 anys i aviat preveuen incorporar-hi més projectes.
La regidora de Turisme, Cristina Aymerich, ha valorat la iniciativa de manera molt positiva i ha assenyalat que permet continuar avançant cap a un model turístic "més responsable", en què els visitants poden implicar-se voluntàriament en projectes que generen beneficis socials i ambientals per a Lloret.
L'accés a la calculadora es pot fer a través d'un enllaç accessible des del web de Lloret de Mar, les xarxes socials, publicacions físiques i codis QR que han situat, per exemple, a les oficines de turisme i a establiments d'allotjament.
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