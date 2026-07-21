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Una motorista queda ferida en xocar contra un senglar a Caldes de Malavella

L’accident va tenir lloc a l’A-2 i la víctima va ser traslladada a l’Hospital Josep Trueta de Girona

Archivo - Ambulàncies del SEM

Archivo - Ambulàncies del SEM / Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

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Eva Batlle

Eva Batlle

Caldes de Malavella

Una motorista va resultar ferida lleu dilluns a la nit després de xocar contra un senglar a l’A-2, al terme municipal de Caldes de Malavella.

L’accident es va produir poc després de les onze de la nit, al punt quilomètric 699,5 de la carretera, en sentit Girona. Fins al lloc dels fets es van desplaçar efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat.

Quan els serveis d’emergència van arribar-hi, van trobar la dona conscient i orientada. La motorista presentava cops en diversos punts del cos, tot i que les lesions eren de caràcter lleu, segons Trànsit.

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Els Bombers li van practicar una primera assistència sanitària abans que fos evacuada en ambulància a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

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