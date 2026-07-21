Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
rodatge Enredados GironaMilo ManheimPau Cubarsímort Olotplatges mobilitat reduïdaescola públicaAliExpressHospital de Palamós
instagramlinkedin

Quatre ferits lleus en una sortida de via a Riells i Viabrea

El cotxe va acabar fora de la GI-552 i els ocupants van ser traslladats en tres ambulàncies a l’Hospital Trueta

Senyalització d'un accident de trànsit.

Senyalització d'un accident de trànsit. / Mossos d'Esquadra

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Riells i Viabrea

Quatre persones van resultar ferides lleus en una sortida de via registrada la matinada de dimarts a la GI-552 en sentit Breda, al terme municipal de Riells i Viabrea.

L’accident va tenir lloc poc després de les dotze de la nit, quan el conductor va perdre el control del vehicle i el cotxe va acabar fora de la carretera. Quan els serveis d’emergències van arribar al lloc, els quatre ocupants ja havien pogut sortir del turisme.

Fins al punt de l’accident es van desplaçar els Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els Bombers van fer una primera atenció als afectats, que presentaven diverses contusions.

Notícies relacionades

El SEM va evacuar els quatre ferits en tres ambulàncies a l’Hospital Josep Trueta de Girona. Segons els Bombers, tots presentaven lesions lleus. Els ocupants eren dos joves i dues menors d’edat, i el conductor tenia 19 anys.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents