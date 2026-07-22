La Dra. Sònia Pérez López, nova gerenta de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
El Consell Rector ha ratificat el seu nomenament després de resoldre el procés de convocatòria pública
La Dra. Sònia Pérez López ha estat nomenada nova gerenta de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. El Consell Rector de l'entitat n'ha ratificat el nomenament aquest dimarts 21 de juliol, un cop resolt el procés de convocatòria pública. La Dra. Pérez assumia la gerència en funcions des del maig de 2026, responsabilitat que ha compaginat amb el càrrec de directora assistencial de la Corporació, que ocupa des del setembre de 2023. Amb aquest nomenament, es dona continuïtat al lideratge de l'organització després de la defunció del fins ara gerent, Ramon Cunillera.
La Dra. Sònia Pérez és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Compta també amb un postgrau en Lideratge d'Organitzacions Sanitàries per la Universitat de Barcelona (UB) i un màster en Direcció d'Institucions Sanitàries per la UAB.
La Dra. Pérez va iniciar la seva carrera professional a l'atenció primària i ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria al Consorci Sanitari de Terrassa i a Badalona Serveis Assistencials (BSA), on va exercir diferents responsabilitats de gestió clínica i va liderar projectes d'integració entre l'atenció primària, l'hospital i l'atenció intermèdia. També va ser directora del CAP i CUAP Cotxeres de Barcelona. El 2016 es va reincorporar a BSA com a cap clínica de l'EAP Nova Lloreda i, entre 2017 i 2023, va exercir com a cap del Servei d'Atenció Primària.
El president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Joaquim Casanovas, ha volgut posar en valor el nomenament de la Dra. Sònia Pérez i destacar les seves qualitats professionals. "En aquests darrers mesos, en els quals he tingut l'oportunitat de treballar amb ella, he pogut comprovar que es tracta d'una professional amb gran visió, capacitat de treball en equip i molt resolutiva. Penso que tenim la fortuna de poder disposar dels seus serveis per a les tasques de gerència de la nostra institució en aquesta etapa tan important que viurem els propers anys", ha afirmat.
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