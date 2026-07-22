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Tossa de Mar millora l'accessibilitat de la Platja Gran amb un nou bany adaptat per a persones amb mobilitat reduïda

La nova instal·lació, fruit dels pressupostos participatius, ofereix un espai autònom per a canviar-se, banyar-se i fer ús del lavabo

El sistema que s'ha instal·lat a la platja.

El sistema que s'ha instal·lat a la platja. / Ajuntament de Tossa de Mar

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Redacció

Redacció

Tossa de Mar

L'Ajuntament de Tossa de Mar ha instal·lat un bany modular amb dutxa adaptat per a persones amb mobilitat reduïda al costat de la caseta de socorrisme de la Platja Gran. L'equipament permet millorar l'accessibilitat de la platja i s'ofereix un espai adequat perquè les persones amb mobilitat reduïda pugu canviar-se, banyar-se i fer ús del servei de lavabo amb comoditat i autonomia.

El nou mòdul s'ha ubicat estratègicament al costat del punt de socorrisme i del servei de cadires amfíbies, facilitant així un accés directe i integrat a tots els serveis adaptats de la platja.

Aquesta és només una de les diverses propostes dels pressupostos participatius que s'estan executant, demostrant el compromís amb el compliment dels projectes escollits per la ciutadania. La iniciativa va rebre el suport de 267 persones, el que representa un 25,33% dels vots emesos.

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Tot i que no va ser la proposta més votada, el consistori ha decidit executar-la en considerar que es tracta d'una actuació que aporta un important benefici social i contribueix a fer de Tossa de Mar un municipi més accessible, inclusiu i adaptat a les necessitats de totes les persones ja siguin residents o visitants.

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