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Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats

El vehicle ha sortit de la GI-682 i ha xocat contra la tanca d’una empresa després que el conductor s’hagi indisposat

L'autobús encastat arran de l'accident contra la tanca d'una empresa de Blanes.

L'autobús encastat arran de l'accident contra la tanca d'una empresa de Blanes. / Cedida

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Eva Batlle

Eva Batlle

Blanes

Deu persones han resultat ferides lleus en un accident d’autobús a Blanes aquest dimecres. El vehicle, que cobria la línia interurbana entre Lloret de Mar i l’estació de Blanes, ha sortit de la via al quilòmetre 6,3 de la GI-682 i ha acabat xocant contra la tanca d’una empresa.

L’avís al telèfon d’emergències 112 s’ha rebut cap a un quart d'una del migdia. El conductor s’ha indisposat mentre circulava per la carretera d’accés a la Costa Brava, en un tram urbà que connecta Blanes amb Lloret de Mar. A conseqüència de la indisposició, ha perdut el control de l’autobús on viatjaven una quarentena de persones i ha sortit de la calçada. Pel que fa al nombre de viatgers, fonts locals situen l’ocupació en 38 passatgers més el conductor.

Els serveis d'emergències assistint l'accident de trànsit de l'autobús a Blanes.

Els serveis d'emergències assistint l'accident de trànsit de l'autobús a Blanes. / Cedida

La majoria dels ferits han patit rascades i lesions de caràcter lleu. El Sistema d’Emergències Mèdiques ha atès deu persones i n’ha traslladat sis a centres sanitaris: el conductor i cinc passatgers. En concret, dues persones al CAP Blanes, una al CAP II de Blanes i tres a l'hospital comarcal.

El SEM ha mobilitzat cinc ambulàncies, mentre que els Bombers hi han desplaçat tres dotacions.

També hi han intervingut quatre patrulles de la Policia Local de Blanes, que porten la investigació del succés i han elaborat l'atestat i han rebut l'avís a través del 112 que alguna cosa anava malament amb el conductor que no es trobava bé. Els Bombers han col·laborat en l’assistència als ocupants del vehicle.

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Després de l’accident, la companyia ha enviat un altre autobús al lloc dels fets per recollir els passatgers que no han necessitat assistència mèdica i portar-los fins a la seva destinació.

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