Festa Major de Lloret de Mar: Processó per mar, regata i Dansa de les Almorratxes en la diada de Santa Cristina
La diada reunirà els actes més tradicionals i multitudinaris amb l'objectiu de posar en valor la identitat i el patrimoni lloretenenc
Lloret de Mar ja ho té tot a punt per celebrar aquest divendres, 24 de juliol, la diada de Santa Cristina, patrona de la vila. La jornada central de la Festa Major reunirà els actes més tradicionals i multitudinaris, en una celebració que cada any posa en valor la identitat, el patrimoni i les tradicions lloretenques.
L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha destacat que «Santa Cristina és molt més que una festa. És una celebració que reforça els vincles que ens uneixen com a poble i posa en valor les nostres tradicions, el nostre patrimoni i el nostre entorn. Convido tothom a gaudir d'aquests dies amb esperit de convivència, participació i respecte».
La programació començarà aquest dijous, 23 de juliol, amb els actes previs a la diada: la missa de vigília de Santa Cristina, la passada dels obrers, el sorteig de les posicions de sortida de la regata S'Amorra Amorra, el tradicional Toquen a Córrer i el concert de Festa Major a càrrec de l'Orquestra Maribel.
Processó per mar
L'endemà, divendres 24, la jornada arrencarà a primera hora amb la passada dels obrers i la tradicional processó per mar fins a l'ermita de Santa Cristina. Durant el trajecte es cantarà la Salve, un dels moments més emotius de la festa, abans de la disputa de la regata de llaguts S'Amorra Amorra, tant en categoria masculina com femenina. A l'ermita tindrà lloc l'Ofici Solemne i el tradicional estofat popular a la plaça del Pi.
La diada comptarà amb una àmplia representació institucional, encapçalada per l'Obreria de Santa Cristina, així com alcaldes, regidors del territori i membres del consistori lloretenc.
A la tarda, el protagonisme serà per a les obreres de Santa Cristina 2026 —Ona Cervera, Anna Termes, Carla Feliu i Jana Martí— que interpretaran el Ball de Plaça o Dansa de les Almorratxes a la plaça de la Vila, un dels actes més emblemàtics de la Festa Major.
Jornada de portes obertes
Coincidint amb la festivitat, diversos equipaments patrimonials del municipi celebraran una jornada de portes obertes. El Museu del Mar, els Jardins de Santa Clotilde, Can Saragossa, el Castell de Sant Joan i el Poblat Ibèric del Turó Rodó es podran visitar gratuïtament durant els seus horaris habituals.
La celebració es clourà amb el concert del grup 31 FAM, precedit per l'actuació de DJ Ruggy.
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