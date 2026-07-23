La Generalitat licitarà aquest estiu el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret de Mar amb un pressupost de 25,1 milions d'euros
El nou tram, que connectarà l'estació de rodalies de Blanes amb Lloret de Mar, inclourà un carril bici de 6,1 km
Arnau Lara
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va confirmar dissabte passat que la licitació de les obres del corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret de Mar arribaran aquest estiu. Aquest BRCat (Bus Ràpid Catalunya) se sumarà a les comarques gironines al ja existent que uneix Girona i Salt, que va finalitzar les obres a finals de 2025, i a principis de 2026 va ser reconegut per POLIS, la xarxa europea de mobilitat, com a model europeu de mobilitat urbana sostenible.
El nou corredor BRCat, que ja va ser anunciat com a projecte a finals de l'any passat, tindrà un pressupost de 25,1 milions d'euros, i servirà per millorar les prestacions dels serveis de transport públic per carretera entre l'estació de Blanes de l'R1 de Rodalies, i l'estació d'autobús de Lloret de Mar a través de la GI-682. Els 7,2 km de corredor serviran per reduir a 20 minuts el trajecte de l'L1 i l'L6 entre Blanes i Lloret, a més de millorar l'accés a l'hospital de Blanes. Amb aquestes actuacions, el Departament preveu augmentar la demanda de les línies 1 i 6 en un 8%. Actualment, tenen més d'1,3 milions de viatgers a l'any.
La GI-682 deixarà de ser una barrera i esdevindrà un corredor urbà integrador per als vianants i per als ciclistes
El nou projecte també suposarà un carril bici de 6,1 km d'extensió, que unirà els dos municipis des de l'avinguda de l'Estació de Blanes. Aquest carril està pensat per donar continuïtat al carril bici del Maresme, que actualment compta amb més de 56 km. Aquesta acció està pensada per a millorar no només la circulació amb transport públic, sinó també en bicicleta i a peu. Segons va dir el setembre passat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Silvia Paneque, la GI-682 "deixarà de ser una barrera i esdevindrà un corredor urbà integrador per als vianants i per als ciclistes".
Aquestes obres s'han produït en el marc de millora del corredor Selva Marítima, amb la intenció de millorar la mobilitat entre el Maresme i la Selva, a través d'un estudi realitzat durant l'any passat. Les propostes que van sortir d'aquest estudi van ser impulsar l'actuació del BRCat Blanes-Lloret de Mar, millora puntual de l'enllaç de la C-32 amb la GI-600 per reduir les cues dels caps de setmana, i la millora de la xarxa ciclable. L’objectiu és reduir el volum de vehicles que circulen actualment per les carreteres GI-600 i GI-682 i disminuir la congestió i les externalitats d'aquestes vies.
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