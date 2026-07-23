La Pirotècnia Josma d'Ourense obre avui a Blanes els 54è Concurs Internacional de Focs Artificials de la Costa Brava
Durant cinc nits es podran veure els espectacles de les empreses pirotècniques des de Sa Palomera
Blanes dona aquest vespre el tret de sortida al 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava – Trofeu Vila de Blanes, una de les cites pirotècniques més prestigioses d'Europa, que fins al pròxim dilluns 27 de juliol convertirà la badia en l'epicentre de l'espectacle pirotècnic.
L'encarregada d'obrir el certamen serà Pirotecnia Josman Santa Bárbara, d'Ourense, que dispararà aquesta nit el primer dels cinc espectacles previstos. Els focs començaran cada dia a les 22.30 hores des de Sa Palomera, un escenari natural que permet seguir les exhibicions des de nombrosos punts del municipi.
Enguany participen cinc empreses procedents de quatre territoris diferents: dues d'Ourense, una de València, una de Portugal i una de la Xina.
El veredicte oficial es farà públic en un acte obert al públic que tindrà lloc el dimarts 28 de juliol, a les 13.00 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, l'endemà de l'últim espectacle.
Els membres del Jurat Popular i de la Comissió Tècnica valoraran cada espectacle atenent cinc aspectes principals: la riquesa i varietat de colors, el ritme del llançament, l'originalitat i innovació dels efectes, la utilització dels focs aquàtics als dos costats de Sa Palomera i l'aprofitament de l'espai natural de la badia.
Entre les novetats destacades d'aquesta 54a edició hi ha l'increment de la dotació econòmica. Cadascuna de les cinc empreses participants rebrà 30.000 euros per la seva participació. A més, el primer premi estarà dotat amb 6.000 euros, mentre que el segon classificat obtindrà 2.000 euros.
Seguretat i aparcaments
L'Ajuntament desplegarà un centenar d'efectius amb múltiples funcions perquè cadascuna de les cinc nits del festival pirotècnic es puguin gaudir amb totes les garanties de seguretat.
S'ha ampliat la zona de seguretat marítima, que ha passat a ser de 350 metres de distància en relació amb el centre de llançament, 50 metres més que l'any anterior. A més, no es podrà accedir al Centre de Coordinació de Plaça Catalunya a partir de les 22:00 h, i es tallarà la connexió directa entre el Passeig de la Marina i els carrers Mirador de S'Auguer i Travessia de Méndez Núñez.
La Policia Local de Blanes s'encarregarà de tenir les principals vies d'entrada i sortida expedites, sense embussos circulatoris que dificultarien l'accés dels vehicles d'emergència si fos necessària la seva intervenció. A més, l'Ajuntament ha demanat la col·laboració de diversos establiments comercials perquè deixin oberts els seus pàrquings externs les cinc nits de focs, per complementar-se amb les zones ja habilitades per estacionar gratuïtament
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