Blanes obre la 54a edició del Concurs Internacional de Focs d'Artifici amb una nit carregada de llum i color
El tret de sortida l'ha donat la Pirotècnia Josman, que competirà amb valenciana guanyadora cinc anys consecutius
Blanes ha encetat la 54a edició del Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava aquest dijous la nit amb un espectacle farcit de llum i color. L'encarregada de la primera de les cinc jornades previstes ha estat la pirotècnia gallega Josman, la mateixa que va donar el tret de sortida a l'edició del 2024. El responsable de la companyia, Hugo Salgado, ha explicat que en l'espectacle inaugural està previst llençar uns 570 quilos d'explosius i que han dissenyat per a l'ocasió una seqüència per reproduir els colors de la bandera del municipi. Salgado ha afirmat que els emociona obrir la nova edició i ha admès que competir amb la Pirotècnia Valenciana: "Serà difícil desbancar-los".
Puntualment, a dos quarts d'onze de la nit i després dels tradicionals senyals sonors, els llums de la platja de Sa Palomera s'han tancat i ha començat l'espectacle. Blanes ha donat el tret de sortida a la 54a edició Concurs Internacional de Focs d’Artifici, que enguany ha anat a càrrec de la Pirotècnia Josman, d'Ourense.
L'empresa, amb una llarga tradició, ha ofert un espectacle de llums i colors on ha volgut retre el seu particular homenatge al municipi. "Hem dissenyat una seqüència amb els colors blanc-i-vermell de la bandera de Blanes", ha explicat abans de començar. En total, uns 570 quilos d'explosius amb una traca inicial i final impactant i amb "molt soroll" com els "agrada als gallecs", ha remarcat.
El regidor de Fires i Festes, Quique Pérez, ha assegurat que el concurs és un dels esdeveniments més importants del municipi. "Aquest any tenim un cartell potent, amb algunes de les millors pirotècnies, per tant, creiem que la gent gaudirà", ha dit Pérez. Per la seva banda, l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, ha dit que el municipi sempre es "bolca" en la seva festa major i ha destacat l'important dispositiu desplegat per poder fer front a l'alt volum de persones que venen a veure els espectacles.
"L'any passat vam fer una prova amb dron per veure l'afluència. Tot i no tothom baixa a platja a veure-ho, calculem que prop de 100.000 persones venen cada dia i el cap de setmana algunes més", ha detallat.
Una competició "difícil"
Després de la nit inaugural, aquest divendres serà el torn de la Pirotècnia Duarte, de Portugal que hi portarà un espectacle creat exclusivament per a l'ocació 'Fuego Lusitano'; dissabte el de la Xaraiva, també d'Ourense, i diumenge el de la Pirotècnia Valenciana, que ha guanyat el certamen en cinc ocasions consecutives i ja ha avançat que vol revalidar-ho. El responsable de Josman ha admès que competir amb ells és difícil perquè són una empresa "molt potent" i ha dit que costarà "desbancar-los". "Esperem algun any poder ser els primers", ha assegurat. Tot i això, ha afirmat que per a ells ja és "especial" poder disparar a Blanes perquè és un lloc al qual tenen molt "d'afecte".
El darrer dia, dilluns, l'espectacle l'oferirà la Pirotècnia Jinli Fireworks de Xianglong – Hunan, a la Xina. Al llarg dels anys, Jinli Fireworks ha destacat especialment en competicions, obtenint medalles d'or, plata i bronze gràcies a creacions com 'Red Blosson Clusters', 'Magic Saturn Rings', 'Dream Star Bracalet' o 'Autumn Scene'.
Més dotació econòmica
Una de les principals novetats que s’ha incorporat d'enguany és l'augment de la dotació econòmica per cadascun dels espectacles que es dispararan al llarg de les cinc nits de focs. Així, aquest 2026 cada pirotècnia rebrà 30.000 euros pel sol fet de participar-hi. Pel que fa als guardons, hi haurà un primer premi de 6.000 euros i un segon premi de 2.000 euros.
Per completar els premis en metàl·lic, una altra novetat és que al primer classificat també se'l contractarà perquè dispari la 'Mascletà Nocturna' del primer dia de la Festa Major, valorat en 8.000 euros. També rep un trofeu coincidint amb el primer dia de la Festa major de l’any següent, un acte que forma part del pregó d'inici de festes.
L’empresa guanyadora també comptarà amb dos contractes en perspectiva: un per tornar a participar l’any 2027 al certamen i un altre per tancar la festa major de Santa Cristina, a Lloret de Mar.
El veredicte, dimarts
El veredicte amb el nom dels guanyadors es farà públic dimarts que ve en un acte a l'Ajuntament, l'endemà del darrer espectacle. L'any passat la Pirotècnia Valenciana es va convertir en la guanyadora per cinquè cop consecutiu, tot i que se l'ha endut en sis ocasions.
Un ampli desplegament
Durant les cinc jornades, un centenar d’efectius policials, sanitaris i de servei d’ordre treballaran per garantir la seguretat al municipi. El que aquest any no es repeteix, però, és el servei de busos llançadora. El que es manté són els acords amb grans superfícies per facilitar-hi l'aparcament i així descongestionar el centre, que està blindat des de les set de la tarda.
El de Blanes és considerat com el millor espectacle de focs de Catalunya i el segon de l’estat espanyol per darrere del concurs de Sant Sebastià, equiparant-se als que es fan al sud d’Europa.
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