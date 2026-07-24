L'Hospital-Asil Sant Jaume de Blanes estrena una terrassa per millorar el benestar dels residents
L'objectiu és reduir la sensació d'hospitalització i millorar el benestar emocional dels usuaris i visitants mitjançant el contacte amb la llum natural i l'aire lliure
L'Hospital-Asil Sant Jaume de Blanes ha inaugurat aquest divendres al matí una terrassa que serà un nou espai terapèutic i de convivència.
Està situat a la primera planta de l'edifici antic, on antigament hi havia les habitacions de les monges que tenien cura dels i les asilades, una terrassa que estava en desús des de fa molts anys. Ara s'hi ha fet un tancament perimetral i s'ha condicionat l'espai. S'ha enjardinat, plantant-hi gessamí i heura, com també diverses plantes aromàtiques, i s'hi ha instal·lat mobiliari de terrassa, com para-sols i un tendal per aconseguir zones d'ombra.
Un espai per afavorir el benestar i la convivència
D'aquesta manera, s'ha pogut recuperar un racó de l'Hospital Asil Sant Jaume que es vol que esdevingui en un espai de convivència perquè el gaudeixin tant els i les residents com les seves respectives famílies. L'espai diàfan també regala a qui s'hi està amb una vista inèdita de la silueta urbana de Blanes.
D'altra banda, des de la direcció del centre s'ha destacat que «disposar d'aquest nou espai en un entorn exterior agradable, segur i accessible, permet reduir la sensació d'hospitalització i afavoreix el benestar emocional gràcies al contacte amb la llum natural i l'aire lliure».
Per dur a terme aquesta transformació, l'Hospital-Asil Sant Jaume ha comptat amb una donació de 10.000 euros de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva que ha permès adequar la terrassa. Han encapçalat l'acte l'alcalde de Blanes i president de la Fundació Hospital Asil Sant Jaume, Jordi Hernández; la directora del centre sociosanitari, Laura Rabassa i representants de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i de CaixaBank.
També han assistit regidors i regidores de l'Ajuntament de Blanes, professionals del centre, pacients, residents, familiars i representants de diverses entitats del tercer sector vinculades al centre.
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