L'alcalde de Lloret de Mar emet un decret per obligar a la Policia Local a fer hores extraordinàries
L'alta ocupació turística i l'increment de baixes mèdiques consideren que posa en risc la capacitat de resposta dels agents que van deixar de fer hores extres al maig com a protesta
Els sindicats consideren que és una "cacicada" i ho han tramès al gabinet jurídic
L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha emès un decret amb data 20 de juliol que obliga els agents de la Policia Local a fer hores extres si el cap del cos ho considera necessari. La mesura estarà vigent fins al 31 d'agost amb l'objectiu de garantir les necessitats mínimes del servei durant la temporada d'estiu. Un informe de l'inspector en cap considera la situació actual "preocupant" i la necessitat per l'alta ocupació al municipi. Des dels sindicats CSIF i SIP-FEPOL ho han tramès al gabinet jurídic. Consideren que no hi ha cap emergència que ho requereixi i que en el cas que fos així, ells mateixos respondrien voluntàriament a fer hores extres.
Des del govern, l'alcalde ha volgut posar de manifest que li dol profundament haver arribat a aquesta situació, però que ha fet prevaldre la seguretat ciutadana i els visitants. Tot i això, continua apostant per negociar i assegura que la decisió s'ha pres perquè estem a mitjans de juliol, amb una població que es multiplica i s'ha fet per un tema de "responsabilitat ciutadana".
La plantilla va decidir deixar de fer hores extres el mes de maig com a pressió per negociar la renovació del conveni laboral. Des de llavors ambdues parts intenten arribar a un acord.
La decisió es basa en un informe de l'inspector en cap de la Policia Local, que qualifica la situació actual de "preocupant" a causa de l'alta ocupació turística del municipi. Segons el document, tots els torns es troben per sota del nombre d'agents que es considera òptim, especialment el de nit, afectat per baixes mèdiques, malalties i altres incidències que s'han incrementat durant les darreres setmanes.
L'informe alerta del risc que la Policia Local "no tingui cap servei disponible per atendre els ciutadans de Lloret de Mar" o que no pugui donar resposta a les necessitats del servei. També assenyala que l'augment de baixes ha provocat situacions excepcionals, com ara tres nits en què no hi va haver cap patrulla operativa, fet que va obligar l'Ajuntament a contractar seguretat privada.
El document recorda que els drets dels treballadors constitueixen un límit administratiu i ètic fonamental per als gestors de la seguretat pública, però defensa que també cal garantir la disponibilitat d'efectius davant possibles emergències. En aquest sentit, argumenta que "l'interès general de la seguretat preval sobre el dret al descans organitzat quan existeix una justificació de pes", per avalar la modificació temporal de les condicions ordinàries de treball.
El decret emès per l'alcalde recull que la població de Lloret de Mar es triplica durant els mesos d'estiu i que actualment el cos es troba en una situació de mínims pel que fa a la disponibilitat d'agents en relació amb les necessitats del municipi. Segons s'exposa, cal reforçar els serveis amb un mínim de tres agents i un caporal per torn. També assenyala que s'havia ofert a la plantilla la possibilitat de fer hores extres de manera voluntària, però que aquesta proposta va ser rebutjada.
Per aquest motiu, el decret estableix l'obligació de fer hores extraordinàries, mentre que serà el cap de la Policia Local qui confeccionarà els quadrants dels torns extraordinaris per garantir la cobertura mínima del servei.
Els sindicats ho qualifiquen de "cacicada"
Els sindicats CSIF i SIP-FEPOL han anunciat que ja han traslladat el decret al seu gabinet jurídic perquè consideren que podria ser irregular. Qualifiquen la decisió de "cacicada" i asseguren que posa en dubte la voluntat negociadora del govern municipal.
En relació amb la negociació del conveni laboral, els representants sindicals expliquen que havien facilitat a l'equip de govern el contacte d'un expert per ajudar a desencallar les converses. "Lluny de negociar, el que fan és imposar", denuncien.
Els sindicats també sostenen que no s'ha produït cap situació excepcional que justifiqui l'aplicació d'aquesta mesura i asseguren que, si es produís una emergència real, els agents respondrien voluntàriament fent les hores extres necessàries.
El conflicte amb la Policia Local s'allarga des del maig quan van decidir deixar de fer hores extraordinàries. Reclamen la renovació del conveni laboral, caducat des de 2012.
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