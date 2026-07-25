El sindicat CSIF recorre l'obligació d'hores extres imposada a la Policia Local de Lloret de Mar
L'Ajuntament de Lloret de Mar justifica la mesura per la manca d'efectius i l'augment de població, però la plantilla al·lega vulneració del dret a la negociació col·lectiva
El sindicat CSIF Girona ha presentat un recurs potestatiu de reposició contra el decret de l'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, que obliga els agents a realitzar serveis extraordinaris fins al 31 d'agost. El recurs també impugna dues ordres internes de la Prefectura de la Policia Local relacionades amb l'aplicació d'aquesta mesura. El decret es va emetre el 20 de juliol per garantir les necessitats mínimes del servei durant la temporada d'estiu. La Policia va deixar de fer hores extres el mes de maig com a mesura de pressió perquè es renovi el conveni laboral que és del 2012.
Segons el sindicat, el consistori justifica la decisió per la manca d'efectius, l'augment de població durant la temporada turística i la negativa d'una part de la plantilla a fer hores extres en el marc d'un conflicte de negociació col·lectiva. El CSIF sosté que aquestes circumstàncies eren previsibles i que no constitueixen una situació d'emergència que permeti imposar hores extraordinàries de manera obligatòria.
En el recurs, l'organització sindical argumenta que la decisió vulnera el dret a la negociació col·lectiva, modifica unilateralment les condicions laborals i pot afectar el dret al descans i a la conciliació familiar dels agents. També qüestiona la modificació dels criteris interns sobre els serveis mínims mitjançant una ordre de la Prefectura.
A més, el CSIF ha demanat la suspensió cautelar del decret mentre es resol el recurs. El sindicat considera que la seva execució podria ocasionar perjudicis de difícil reparació i planteja dubtes sobre la validesa de les notificacions efectuades per correu electrònic per comunicar aquestes obligacions, així com sobre el procediment utilitzat per assignar els serveis extraordinaris.
Finalment, el recurs sol·licita que l'Ajuntament deixi sense efecte tant el decret d'Alcaldia com les ordres internes impugnades per considerar-les contràries a dret.
Negociació nou conveni
La plantilla i el govern negocien des de fa mesos el nou conveni. Des del mes de maig no realitzen hores extraordinàries. Un informe de l'inspector en cap considera la situació actual "preocupant" i la necessitat per l'alta ocupació al municipi. Segons el document, tots els torns es troben per sota del nombre d'agents que es considera òptim, especialment el de nit, afectat per baixes mèdiques, malalties i altres incidències que s'han incrementat durant les darreres setmanes. La comissaria de Lloret va arribar a quedar tancada durant dues nits per falta d'agents. El govern va contractar seguretat privada i també va demanar reforç als Mossos.
Des dels sindicats, en canvi, consideren que no es dona cap motiu extraordinari per obligar a fer hores extraordinàries i que si es donés, ells mateixos ho farien de forma voluntària.
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