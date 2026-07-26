Una amonestació posa fi a l’expedient al bomber de Lloret crític amb la reserva de places per a dones
El cas es resol sense cap penalització laboral ni econòmica; la defensa de l’amonestat en demana la nul·litat i adverteix d’una possible via judicial
«S’ha vulnerat el principi de presumpció d’innocència i hi ha hagut indefensió», considera la defensa de l’expedientat
Clàudia Mas
Fa poc més de mig any, la Generalitat de Catalunya va obrir un expedient disciplinari a Ricardo Cantero, bomber destinat al parc de Lloret de Mar, pels seus comentaris públics contra la reserva del 40% de les places per a dones. Ara, el procediment s’ha resolt amb una amonestació que no implica cap sanció laboral ni econòmica, segons confirmen fonts dels Bombers de la Generalitat a El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari. Segons ha manifestat el mateix bomber a les xarxes socials, la resolució el perjudica a l’hora de promocionar: «Aconsegueix eliminar-me com a caporal», ha assenyalat.
La direcció de Bombers va tenir coneixement d’unes manifestacions que podien incloure «afirmacions inexactes» capaces de perjudicar «la imatge i la confiança de la ciutadania» en el cos de Bombers. Cantero ha estat una de les figures més visibles del rebuig a la reserva de places i va difondre el contingut de l’expedient a les xarxes socials.
El document advertia que aquests missatges podien posar en qüestió, davant l’opinió pública, la «seguretat» i la «professionalitat» del servei, així com «generar una sensació de risc o perill injustificada» sobre la seva capacitat operativa i la seva fiabilitat. «És injust i em treuen un dret. Després de suportar durant mesos assetjament, pressions, insults, injúries i calúmnies, m’expedienten i em persegueixen per defensar que entrin al cos de bombers les millors persones: els candidats que puguin demostrar objectivament més destreses, habilitats i capacitats», va afirmar Cantero a les xarxes socials.
Linda López, advocada del bomber, assegura a aquest diari que sol·licitaran la nul·litat de la resolució i que, si el recurs és desestimat, obriran la via judicial. Així mateix, López afegeix que «no s’acredita que hagués desobeït instruccions, revelat informació reservada, actuat durant el servei, causat un perjudici efectiu al funcionament del cos o lesionat l’interès general».
Segons la lletrada, la Generalitat ha sancionat manifestacions fetes «en l’exercici de la seva llibertat d’expressió, fora del servei i en el marc d’un debat d’un interès públic evident». La defensa considera que la resolució suposa «la vulneració dels principis de legalitat, tipicitat, culpabilitat, presumpció d’innocència i proporcionalitat», a més d’una situació d’«indefensió» per la manca d’incorporació i aclariment de tots els antecedents que van donar origen a l’expedient.
«S’ha sancionat una opinió crítica»
López insisteix que «s’ha sancionat una opinió crítica i no una conducta disciplinàriament reprovable». Així mateix, sosté que «la posició defensada per Ricardo mai no ha estat contrària a la incorporació de dones al cos ni a la igualtat d’oportunitats». Segons la lletrada, el debat s’ha centrat en el sistema d’accés, el principi de mèrit i capacitat i la conveniència que determinades proves, especialment les teòriques, siguin valorades amb els mateixos criteris per a tots els aspirants.
L’any 2022, el Departament d’Interior va establir una reserva del 40% de les places per a dones en les oposicions al cos de Bombers de la Generalitat, un cos històricament masculinitzat. La primera promoció que respon a aquesta mesura s’ha incorporat aquest 2025, en un procés que ha duplicat la presència femenina al cos: de les 74 bomberes actuals es passarà a 164, una «xifra històrica».
Com ja va publicar aquest diari i va confirmar Interior, l’expedient es va obrir, entre altres motius, després de la recepció d’un manifest signat per 91 bombers: 37 homes i 54 dones. Aquestes últimes representen, segons el text, el 30% de les dones del cos. En el manifest, els bombers signants denunciaven la difusió reiterada de «discursos masclistes» i contraris a la feminització de Bombers. El document va ser remès formalment al subdirector general operatiu i a la mateixa Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), i reclamava mesures per preservar la dignitat del cos i garantir els drets de totes les persones que en formen part.
L’advocada López confirma, a més, que s’han iniciat actuacions «per identificar els promotors i signants del manifest difós des del parc de Badalona». També s’ha presentat un requeriment contra el sindicat Comissions Obreres (CCOO), en considerar que la negativa a admetre l’afiliació de Cantero vulnera diversos drets fonamentals. Així mateix, s’ha requerit al sindicat CGT que rectifiqui i retiri determinades manifestacions difoses, ja que es considera que contenen «afirmacions falses i greument lesives per al seu honor i la seva reputació», conclou la lletrada.
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