Blanes celebra el dia central de la Festa Major amb actes tradicionals
La ciutat selvatana va viure ahir l'última nit de l'Ensorra't, el festival de música jove
Aquest diumenge, coincidint amb Santa Anna, patrona de la ciutat de Blanes, el municipi selvatà celebra el seu dia central de la Festa Major. Durant el dia, s'han dut a terme actes més tradicionals, començat amb la sortida de la Comitiva Oficial que ha encapçalat l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández.
Una cercavila força inusual que ha fet un recorregut força curt. Com marca la tradició des de fa dècades, la comitiva oficial ha sortit solemnement i a pas lent des de davant l’Ajuntament de Blanes, acompanyats pels gegants de Blanes –en Gastó i na Caterina- així com la música que ha interpretat la Banda Musical i mossèn Joan Batlle. El recorregut s’ha aturat a la Parròquia Santa Maria, on els gegants han executat el ‘Ball dels vescomtes’ per iniciar la missa.
Després als volts de les 13:15 s'ha donat pas al Ball de les Morratxes, un ball tradicional que es remunta a l'època feudal, i que diferencia dos grups: els representants de l'obreria, i els que representen als vilatans més humils. Tot això acompanyat de la música de la Cobla La Flama de Farners.
Durant aquesta tarda-vespre es podrà gaudir de dues noves cercaviles, i es tancarà la jornada amb un Ball de Nit amb l’Orquestra dels Montgrins, i la quarta –i penúltima- nit del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici-Trofeu Vila de Blanes, a les 22:30.
Punt final a l'Ensorra't 2026
Ahir a la nit Blanes va dir adeu a aquesta nova edició d'Ensorra't, el festival de música jove que omple el Passeig de Mar blanenc d'actuacions en directe durant quatre nits. L'actuació del grup barceloní El Pony Pisador ha posat punt final a quatre intenses nits i matinades d'aquesta 13a edició. Van actuar precedits pel grup local Autodeterminació, i seguits per Rayna DJ i el DJ R4MS X S3OT, dos joves blanencs.
Blanes ha apostat aquest any pel talent local per formar part del festival, a part dels DJ que van punxar la nit passada, han actuat aquests dies Ebrio, Peter Boogaloo DJ i D4RK R3ALITY, MNTA i Ecstazy Dooctor Roousaltres, artistes selvatans de diversos gèneres.
- Mor mossèn Àngel Caldas, ànima de la parròquia de Sant Jaume i referent de la vida social i religiosa de Salt
- El Girona i Stuani: l'amor tot ho venç
- Un incendi en un aparcament obliga a tallar la llum i evacuar diversos locals del carrer Migdia
- Activada l'alerta del pla INUNCAT per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest dissabte a la tarda
- Necrològiques del 25 de juliol de 2026
- Un xoc frontal entre dos cotxes deixa tres ferits, dos de greus, a la Tallada d'Empordà
- Mor un operari de 66 anys en patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment de la catenària a Sant Mori
- Necrològiques del 26 de juliol de 2026