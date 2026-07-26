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Blanes celebra el dia central de la Festa Major amb actes tradicionals

La ciutat selvatana va viure ahir l'última nit de l'Ensorra't, el festival de música jove

En Gastó i na Caterina, gegants de Blanes

En Gastó i na Caterina, gegants de Blanes / Ajuntament de Blanes

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Redacció

Redacció

Blanes

Aquest diumenge, coincidint amb Santa Anna, patrona de la ciutat de Blanes, el municipi selvatà celebra el seu dia central de la Festa Major. Durant el dia, s'han dut a terme actes més tradicionals, començat amb la sortida de la Comitiva Oficial que ha encapçalat l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández.

Una cercavila força inusual que ha fet un recorregut força curt. Com marca la tradició des de fa dècades, la comitiva oficial ha sortit solemnement i a pas lent des de davant l’Ajuntament de Blanes, acompanyats pels gegants de Blanes –en Gastó i na Caterina- així com la música que ha interpretat la Banda Musical i mossèn Joan Batlle. El recorregut s’ha aturat a la Parròquia Santa Maria, on els gegants han executat el ‘Ball dels vescomtes’ per iniciar la missa.

Ball dels vescomtes a Blanes

Ball dels vescomtes a Blanes / Ajuntament de Blanes

Després als volts de les 13:15 s'ha donat pas al Ball de les Morratxes, un ball tradicional que es remunta a l'època feudal, i que diferencia dos grups: els representants de l'obreria, i els que representen als vilatans més humils. Tot això acompanyat de la música de la Cobla La Flama de Farners.

Durant aquesta tarda-vespre es podrà gaudir de dues noves cercaviles, i es tancarà la jornada amb un Ball de Nit amb l’Orquestra dels Montgrins, i la quarta –i penúltima- nit del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici-Trofeu Vila de Blanes, a les 22:30.

Punt final a l'Ensorra't 2026

Ahir a la nit Blanes va dir adeu a aquesta nova edició d'Ensorra't, el festival de música jove que omple el Passeig de Mar blanenc d'actuacions en directe durant quatre nits. L'actuació del grup barceloní El Pony Pisador ha posat punt final a quatre intenses nits i matinades d'aquesta 13a edició. Van actuar precedits pel grup local Autodeterminació, i seguits per Rayna DJ i el DJ R4MS X S3OT, dos joves blanencs.

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Concert de Pony Pisador a l'Ensorra't de Blanes

Concert de Pony Pisador a l'Ensorra't de Blanes / Ajuntament de Blanes

Blanes ha apostat aquest any pel talent local per formar part del festival, a part dels DJ que van punxar la nit passada, han actuat aquests dies Ebrio, Peter Boogaloo DJ i D4RK R3ALITY, MNTA i Ecstazy Dooctor Roousaltres, artistes selvatans de diversos gèneres.

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