La pluja obliga a suspendre l’Orquestra Montgrins a Arbúcies, però les barraques salven la nit amb els concerts programats
Les fortes precipitacions han afectat el cablejat i l’equipament tècnic de Can Cassó, mentre que l’organització ha aconseguit reinstal·lar un nou sistema de so per mantenir la programació nocturna
Jana Coromines Costa
Arbúcies ha viscut aquest dissabte una jornada de festa major amb canvis i imprevistos. Degut a les pluges intenses, el concert i el ball a càrrec de l’Orquestra Montgrins, programats a l’espai Can Cassó, han quedat anul·lats. L’Ajuntament ha informat que les precipitacions han afectat el cablejat, l’equip tècnic i que el recinte ha quedat parcialment inundat, fet que ha impedit garantir les condicions necessàries per celebrar l’actuació amb seguretat.
Malgrat les dificultats, la programació de barraques s’ha pogut mantenir. La pluja també ha obligat a desmuntar tot l’equip de so instal·lat inicialment, i els tècnics han hagut de treballar en el muntatge d’un nou sistema que permetés salvar la programació prevista per a la nit. Aquest procés ha comportat un retard en l’obertura del recinte que, finalment, s’ha fixat a les 00:15 h de la matinada.
Un cop resoltes les incidències tècniques, la zona de barraques ha obert l’accés i els concerts de La Ludwig Band, Àlex O’Clock i Los Mejores s’han pogut celebrar amb normalitat. Tot i l’endarreriment, l’organització ha valorat positivament haver pogut salvar la programació nocturna i ha destacat la paciència i la comprensió del públic davant d’una jornada marcada per pluges intenses i canvis a últim moment.
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