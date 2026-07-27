Diverses baralles obliguen a aturar les barraques de la festa major d’Arbúcies
Els Mossos i la Policia Local van dissoldre diversos enfrontaments i van detenir un jove que portava una navalla
Diverses baralles entre grups de joves van obligar a aturar la matinada de diumenge les barraques de la festa major d’Arbúcies. Els incidents van acabar amb un jove de 19 anys detingut després que presumptament exhibís una navalla i amb un desplegament dels Mossos d’Esquadra, la Policia Local d’Arbúcies i efectius de l’ARRO.
Els fets van començar cap a les tres de la matinada, quan la Policia Local va demanar suport als Mossos perquè s’estava produint una baralla a l’exterior del recinte de barraques, instal·lat al pati de l’escola Doctor Carulla.
Segons fonts properes als fets, el primer enfrontament va tenir lloc a fora del recinte entre grups de joves d’Arbúcies i de Sant Hilari Sacalm. Diverses patrulles dels Mossos es van desplaçar fins al lloc i, conjuntament amb la Policia Local, van intervenir per separar els implicats i dissoldre la baralla.
Mentre els agents actuaven a l’exterior del recinte, van sentir diversos crits que alertaven que un noi duia una navalla. En adonar-se de la presència policial, el jove va començar a córrer i va llançar l’arma blanca per damunt de la tanca d’una finca, confirmen des dels Mossos d'Esquadra.
Els agents el van perseguir i el van interceptar poc després. El noi, de 19 anys i sense antecedents, va quedar detingut com a presumpte autor dels delictes d’amenaces i desordres públics.
Una agressió masclista
Arran dels primers incidents, efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos també es van desplegar a la zona. Posteriorment, es va produir una segona baralla a l’interior del recinte de barraques.
Aquest nou enfrontament s’hauria originat després que un jove fes tocaments al cul a una noia. Diverses persones van increpar un grup de joves perquè sospitaven que un d’ells podia ser l’autor dels fets i la discussió va acabar derivant en una nova baralla, segons fonts pròximes al cas.
Davant la successió d’incidents, cap a dos quarts de cinc de la matinada, els Mossos van decidir aturar l’activitat de les barraques i suspendre els concerts per evitar nous enfrontaments i van informar-ne a i la regidora de Festes, que es trobava al recinte,.
Les barraques concentraven algunes de les actuacions més esperades de la festa major d’Arbúcies. Divendres hi havia actuat Els Catarres, mentre que dissabte havia estat el torn de La Ludwig Band, dues de les principals propostes de la programació adreçada al públic jove. La nit de dissabte no es van registrar incidents.
Identificar l’agressor
L’Ajuntament d’Arbúcies i ERC Arbúcies han publicat comunicats a través de les xarxes socials per condemnar les baralles i la presumpta agressió masclista registrada durant la festa major.
El govern municipal ha afirmat que aquests fets no tenen cabuda en una celebració popular i ha fet una crida a la responsabilitat, el respecte i el civisme. L’Ajuntament també ha demanat col·laboració ciutadana per identificar el presumpte autor de l’agressió masclista, amb l’objectiu de poder-lo denunciar pels fets.
ERC Arbúcies també ha qualificat els incidents de “greus” i “absolutament intolerables” i ha reclamat tolerància zero davant qualsevol mena de violència.
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