Una donació de l’Oncolliga Girona permet estrenar un nou ecògraf a l’Hospital de Blanes
La Fundació ha fet una donació de 24.502 euros per adquirir l'aparell que millora la col·locació de vies centrals en pacients oncològics
L’Hospital de Blanes, gestionat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ha incorporat un nou ecògraf a l’Hospital de Dia Oncològic gràcies a una donació de 24.502 euros de la Fundació Oncolliga Girona. L’adquisició de l’equipament ha estat possible amb els fons recaptats en la darrera edició de la cursa solidària Oncotrail i permetrà millorar la col·locació de vies centrals d’inserció perifèrica en persones amb càncer que han de rebre tractaments de quimioteràpia.
El nou ecògraf és utilitzat per l’equip de Teràpia Intravenosa de l’Hospital de Blanes per realitzar la col·locació de vies centrals guiades per ecografia. Aquesta tècnica permet visualitzar les venes en temps real durant el procediment, fet que incrementa la precisió de la intervenció i augmenta les possibilitats d’èxit en la primera punció.
A més de reduir les molèsties per als pacients, el sistema disminueix el risc de complicacions, com ara infeccions o trombosis, i contribueix a preservar el capital venós, especialment en aquelles persones que han de seguir tractaments de quimioteràpia de mitja o llarga durada, ja que redueix considerablement el nombre de puncions necessàries.
Per conèixer de primera mà el nou equipament, la presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Paqui Badosa, i el director de l’Oncotrail, Lluís Comet, han visitat aquest dies l’Hospital de Blanes. Durant la visita han estat acompanyats per la gerenta de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, la Dra. Sònia Pérez; la cap d’Infermeria de Consultes Externes, Maria Rams, i la TCAI de l’equip de Teràpia Intravenosa de l’Hospital de Blanes, Anna Gutiérrez.
Més de 3,2 milions d’euros recaptats en dotze edicions
La donació s’emmarca en els recursos obtinguts durant la dotzena edició de l’Oncotrail, celebrada l’octubre passat. La prova solidària, disputada per equips, consisteix a recórrer 100 quilòmetres pels corriols de la Costa Brava i les Gavarres, amb sortida i arribada a Palafrugell.
En la darrera edició es van recaptar 430.000 euros. El 70% dels fons es destinen a donatius per als hospitals de la demarcació i a la investigació sobre el càncer, mentre que el 30% restant finança els serveis d’ajuda que ofereix la Fundació Oncolliga Girona a les persones amb càncer i les seves famílies.
Cada equip participant aporta un donatiu de 1.000 euros per inscriure’s a la cursa i, gràcies a la implicació de voluntaris i patrocinadors, la totalitat dels diners recaptats es destina a la finalitat solidària de la iniciativa. Des de la primera edició, celebrada l’any 2013, l’Oncotrail ha aconseguit recaptar prop de 3,2 milions d’euros per contribuir a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i impulsar la recerca.
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