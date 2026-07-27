La Fundació "la Caixa" impulsa la transformació de la terrassa de l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes
El donatiu ha permès convertir un espai en desús en una terrassa segura, accessible i equipada per al descans, la convivència i la rehabilitació de pacients i residents
La Fundació "la Caixa", a través de CaixaBank, ha fet una donació de 10.000 euros a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva que ha permès adequar la terrassa de la primera planta de l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes. Aquest espai, fins ara en desús, s'ha transformat en una zona de trobada, convivència i rehabilitació destinada als pacients i residents del centre, com també a les seves famílies.
El projecte s'emmarca en l'aposta de la Corporació per crear espais més humans i centrats en les persones. Disposar d'un entorn exterior agradable, segur i accessible permet reduir la sensació d'hospitalització, afavorir el benestar emocional gràcies al contacte amb la llum natural i l'aire lliure i oferir un espai més confortable tant durant les estades dels pacients com en les visites dels familiars.
L'actuació ha inclòs la instal·lació d'un tancament perimetral per reforçar la seguretat, la col·locació d'un tendal retràctil, l'enjardinament de l'espai i la incorporació de mobiliari exterior, amb taules, cadires i un baül que fa les funcions de sofà i d'espai d'emmagatzematge per als coixins i els barrets de sol. També s'hi ha incorporat equipament mòbil de rehabilitació que permet traslladar part de les activitats terapèutiques a l'exterior.
A més de ser un espai de descans i relació, la terrassa esdevé un nou recurs assistencial. Els equips de rehabilitació i d'educació social hi podran desenvolupar activitats terapèutiques en un entorn diferent de l'habitual, fet que té per objectiu millorar la motivació de les persones ateses i afavorir el procés de recuperació i adaptació al centre.
"Volíem recuperar un espai que estava infrautilitzat i convertir-lo en un lloc viu, on els pacients i residents puguin relacionar-se, compartir temps amb les seves famílies i participar en activitats terapèutiques a l'aire lliure. Aquest contacte amb l'exterior contribueix al benestar emocional i ajuda a reduir la sensació d'hospitalització", explica Laura Rabassa, directora de l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes.
La terrassa s'ha inaugurat aquest divendres coincidint amb la festivitat de Sant Jaume i amb la Festa Major de Blanes. A l'acte hi han assistit l'alcalde de Blanes i president de la Fundació Hospital Asil Sant Jaume de Blanes, Jordi Hernández; la directora de l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes, Laura Rabassa; la gerenta de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Sònia Pérez López; el director d'Atenció Intermèdia de la Corporació, Dr. Jordi Valls, la responsable d'Acció Social de CaixaBank a Girona, Núria Domingo; el director de banca d’institucions, Karim Ben Lachhabla; a més de professionals del centre, pacients, residents, familiars, regidors i representants de diverses entitats del tercer sector vinculades al centre.
En l'acte també hi ha participat la filla de la resident més longeva del centre, que té 102 anys i hi viu des de fa 16 anys. La inauguració ha comptat amb l'actuació del músic blanenc Martí Delgado, que ha interpretat dues peces musicals. Per tancar l'acte, l'artista i resident del centre Daniel Arrais li ha lliurat una obra seva com a obsequi.
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