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Un home de 71 anys mor ofegat a Lloret de Mar, el tercer a les platges gironines aquest estiu

La víctima es va empassar aigua i tenia dificultats mentre es banyava a Fenals i els serveis d’emergències no van poder reanimar-la

Imatge d'arxiu de banyistes a la platja de Fenals de Lloret de Mar

Imatge d'arxiu de banyistes a la platja de Fenals de Lloret de Mar / David Aparicio

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Eva Batlle

Eva Batlle

Lloret de Mar

Un home de 71 anys i nacionalitat espanyola va morir ofegat divendres 24 de juliol mentre es banyava a la platja de Fenals de Lloret de Mar. Es tracta del tercer ofegament mortal registrat a les platges gironines des de l’inici de la campanya d’estiu.

L’avís al telèfon d’emergències 112 es va rebre quan faltaven dos minuts per la una del migdia. La trucada alertava que un banyista s’havia empassat aigua mentre era dins del mar i es trobava en dificultats, segons ha informat Protecció Civil aquest dilluns.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar quatre ambulàncies i un equip de psicòlegs del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els efectius sanitaris van practicar maniobres de reanimació a la víctima, però no van poder salvar-li la vida.

En el moment de l’incident, la platja disposava de servei de vigilància i hi onejava la bandera verda. També s’hi van desplaçar patrulles de la Policia Local de Lloret de Mar i dels Mossos d’Esquadra, que es van fer càrrec de les diligències.

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Protecció Civil de la Generalitat recorda la necessitat d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors durant l’estiu. En cas de veure una persona que es troba malament o té dificultats dins l’aigua, recomana avisar immediatament el servei de socorrisme o trucar al 112.

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