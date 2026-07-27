L'incendi d’un camió a l'Eix Transversal s'estén al marge a Arbúcies
El foc s’ha originat en una roda del tràiler, ha afectat el remolc i ha cremat una petita zona de vegetació
Un incendi en un camió que circulava per l’Eix Transversal (C-25), al terme municipal d’Arbúcies, s’ha estès aquesta matinada de dilluns fins al marge de la carretera. El foc no ha causat ferits.
Els serveis d’emergències han rebut l’avís cap a dos quarts de cinc de la matinada. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, les flames s’han originat en una de les rodes del tràiler i han acabat afectant també el remolc.
El foc ha saltat posteriorment al marge de la C-25 i ha cremat una petita zona de vegetació. Fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que han treballat en l’extinció de les flames.
L’incendi ha quedat controlat cap a les sis de la matinada i posteriorment s’ha donat per apagat. No hi ha hagut cap persona ferida.
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