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L'incendi d’un camió a l'Eix Transversal s'estén al marge a Arbúcies

El foc s’ha originat en una roda del tràiler, ha afectat el remolc i ha cremat una petita zona de vegetació

Un bomber treballant en l'incendi del camió a Arbúcies.

Un bomber treballant en l'incendi del camió a Arbúcies. / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Arbúcies

Un incendi en un camió que circulava per l’Eix Transversal (C-25), al terme municipal d’Arbúcies, s’ha estès aquesta matinada de dilluns fins al marge de la carretera. El foc no ha causat ferits.

Els serveis d’emergències han rebut l’avís cap a dos quarts de cinc de la matinada. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, les flames s’han originat en una de les rodes del tràiler i han acabat afectant també el remolc.

El foc ha saltat posteriorment al marge de la C-25 i ha cremat una petita zona de vegetació. Fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que han treballat en l’extinció de les flames.

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L’incendi ha quedat controlat cap a les sis de la matinada i posteriorment s’ha donat per apagat. No hi ha hagut cap persona ferida.

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