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Investiguen la mort d'una adolescent de 16 anys en un hotel de Lloret de Mar

La jove s’ha precipitat des d’un balcó i els Mossos descarten indicis de criminalitat mentre miren d’aclarir les circumstàncies dels fets

Sirenes de diversos vehicles de policia

Sirenes de diversos vehicles de policia / Pixabay

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Eva Batlle

Eva Batlle

Lloret de Mar

Una adolescent de 16 anys ha mort aquest dilluns després de precipitar-se des del balcó d’un hotel de Lloret de Mar. La víctima és una turista estrangera i ha estat localitzada pel personal del mateix establiment, que ha alertat els serveis d’emergències quan faltaven vint minuts per a les sis del matí.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra, la Policia Local de Lloret de Mar, els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

En arribar-hi, els professionals sanitaris no han pogut fer res per salvar la vida de la menor i n’han confirmat la mort.

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Blaneshan obert una investigació per determinar les circumstàncies exactes en què s’ha produït la precipitació. Fonts del cos policial han confirmat que no hi ha indicis de criminalitat i que tampoc és un cas de l'anomenat balconing.

Els investigadors estan treballant per aclarir si la caiguda ha estat accidental o voluntària. Els agents encara estan prenent declaració a persones pròximes a la víctima i a possibles testimonis per reconstruir què ha passat durant les hores prèvies als fets.

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La investigació continua oberta a l’espera que es completin les diligències i es determini com s’ha produït la mort de l’adolescent.

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