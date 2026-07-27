Lloret transforma un extrem del pàrquing de sa Caleta en una nova zona verda
L’actuació ha transformat 500 metres quadrats d’aparcament de motos en un espai per a vianants, millorant el paisatge urbà.
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha completat la transformació d’un dels extrems del pàrquing de sa Caleta en una nova zona verda, una actuació que ha permès reordenar aquest espai, incrementar la vegetació i incorporar nou mobiliari urbà per millorar-ne l’ús ciutadà.
Els treballs s’han executat de manera coordinada amb les obres de construcció de la nova rotonda de sa Caleta, situada a la cruïlla de l’avinguda Pau Casal amb el passeig Camprodon i Arrieta. La intervenció ha suposat el canvi d’ús d’una superfície de 500 metres quadrats que fins ara es destinava a l’estacionament de motocicletes, convertint-la en una placeta naturalitzada pensada per al gaudi dels vianants.
L’actuació ha inclòs l’enderroc de vorades interiors, la modificació de la vorada perimetral, l’aportació i compactació de sauló, així com la instal·lació d’un nou sistema de reg. També s’hi han plantat arbres i palmeres i s’han creat parterres enjardinats amb terra fèrtil i vorades de contenció.
La regidora de Parcs i Jardins, Cristina Aymerich, destaca que aquesta és “una nova actuació en l’aposta per renaturalitzar espais urbans i crear zones verdes que contribueixin a la millora de la qualitat paisatgística i ambiental de Lloret, per continuar avançant cap a un model més sostenible, amb més protagonisme dels espais naturals”.
Malgrat la reducció de la superfície destinada a l’aparcament de motocicletes, el consistori ha reorganitzat aquest espai en dues zones diferenciades, fet que ha permès augmentar la capacitat de 107 a 121 places, distribuïdes entre l’extrem oest del pàrquing i l’inici del passeig Camprodon i Arrieta.
Pròxima actuació al parc de la Sardana
L’Ajuntament també ha anunciat una nova intervenció al parc infantil de la Sardana. El projecte preveu ampliar la zona de jocs en aproximadament 50 metres quadrats mitjançant el desplaçament de les tanques laterals i renovar completament els elements infantils.
Es mantindrà l’actual concepte del parc, amb l’estructura multijoc en forma de vaixell com a element central, i s’hi incorporarà un enjardinament parcial de l’àrea d’esbarjo per reforçar la presència de vegetació i millorar l’entorn.
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