Detingut a Bèlgica l'home acusat de calar foc a la casa de la seva exparella i el seu fill a Tossa
Les trucades amenaçadores a la dona van permetre als Mossos localitzar el sospitós, un ciutadà belga de 53 anys que està empresonat a l’espera de ser extradit
Els Mossos d’Esquadra han localitzat i detingut a Bèlgica l’home acusat de provocar un incendi a la casa on vivien la seva exparella i el fill menor d’edat de tots dos, a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. El sospitós, de 53 anys i nacionalitat belga, es troba empresonat en aquell país a l’espera de ser extradit a Espanya.
La Unitat d’Investigació dels Mossos de Blanes va assumir les indagacions després dels fets, ocorreguts el 18 de juliol. La investigació va permetre confirmar que l’home havia fugit a Bèlgica. Les trucades amenaçadores que hauria fet a la seva exparella també van contribuir a situar-lo en aquell país.
L’home va ser detingut per les autoritats belgues dimecres passat, 22 de juliol, després que els Mossos en demanessin la localització i detenció, tal com ha avançat el 3Cat i ha confirmat Diari de Girona.
Posteriorment, el divenders a les tres de la tarda, el jutjat de Blanes que instrueix la causa va emetre una ordre europea de detenció i entrega (OEDE) perquè sigui traslladat a Espanya i pugui respondre davant la justícia pels fets investigats.
Els fets i trencament de l'ordre d'allunyament
L’incendi es va produir dissabte 18 de juliol, quan el sospitós es va presentar a l’habitatge familiar de la urbanització Sant Grau. En veure’l arribar, la dona i el menor es van refugiar a casa d’un veí i van alertar els serveis d’emergències. L’home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho va aconseguir.
Posteriorment, segons els primers indicis de la investigació, hauria provocat un incendi a la planta superior de l’edifici, destinada a l’habitatge dels propietaris. Les plantes inferiors funcionaven com a allotjament turístic i no van patir danys importants, tot i que un matrimoni va haver de ser atès per inhalació de fum.
Després de l’incendi, l’home va fugir en motocicleta per una zona boscosa. Alguns testimonis van explicar que anava vestit amb roba d’estil militar. Els Mossos i les policies locals de la zona van activar aleshores un dispositiu per localitzar-lo. Finalment, ha estat detingut a Bèlgica, d'on és originari.
El sospitós havia estat detingut el dia abans de l’incendi per un presumpte cas de violència masclista al mateix domicili. Arran d’aquella actuació, se li van intervenir dues armes d’aire comprimit i un jutjat va dictar una ordre d’allunyament de la víctima. L’endemà, presumptament va tornar a la casa, va infringir la prohibició d’apropament i va provocar el foc.
La família feia un temps que residia a Tossa de Mar. La dona i el menor van ser traslladats a un lloc segur després dels fets.
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