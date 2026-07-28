Els agents de la Policia Local de Lloret obligats a fer hores presenten instàncies denunciant la incertesa horària
Personal a qui s'ha cridat, després del decret de l'alcalde, adverteixen dels perjudicis que els ocasiona la situació
La plantilla ha protestat al ple municipal celebrat dilluns amb pancartes contra el decret i el que consideren poca voluntat negociadora
Diversos agents de la Policia Local de Lloret de Mar han presentat instàncies després que se’ls notifiqués l’obligació de fer hores extraordinàries arran d’un decret de l’alcalde, Adrià Lamelas. Els policies denuncien els perjudicis que la incertesa horària els provoca en la conciliació familiar i critiquen la «subordinació forçosa del temps personal». Una part de la plantilla va assistir ahir al ple municipal amb pancartes per protestar contra la mesura i denunciar el que considera una manca de voluntat negociadora.
La Policia Local i l’Ajuntament negocien la renovació del conveni, que data del 2012. La plantilla ha impulsat diverses mesures de pressió, com deixar de fer hores extraordinàries el mes de maig. Davant d’aquesta situació, l’alcalde va emetre un decret que obliga els agents a fer-ne després que un informe del cap de la Policia Local advertís que calia disposar de més efectius perquè la situació era «preocupant».
Denuncien perjudicis personals
En una de les instàncies, un agent exposa que «la constant incertesa horària i la subordinació forçosa del temps personal i familiar mitjançant decrets d’obligatorietat d’hores extraordinàries em genera un estat mantingut d’ansietat, estrès i impotència». També sosté que la mesura «suposa un dany moral directe i greu, en veure’s lesionada la meva dignitat com a treballador, el meu benestar emocional i el meu dret fonamental a la protecció de la família i la salut laboral».
Els agents han registrat les instàncies, però es reserven el dret d’emprendre accions administratives, laborals o judicials. Els sindicats CSIF i SIP-Fepol també han presentat un recurs contra el decret.
Durant el ple d’ahir, els treballadors van mostrar una targeta vermella a l’alcalde per denunciar la imposició de la mesura i la seva «falta de voluntat negociadora». Tot i que les dues parts continuen negociant, la plantilla considera que l’executiu municipal mostra poca predisposició a arribar a un acord.
El conflicte arriba al ple
La situació de la Policia Local va aparèixer durant el debat d’una moció presentada per Junts Lloret, Tots per Lloret i ERC en suport de les reivindicacions dels bombers professionals de la Generalitat i en defensa d’un servei públic d’emergències fort i ben dimensionat. Entre altres intervencions, el regidor de Junts Jordi Martínez va establir un paral·lelisme entre els dos conflictes i va advertir que «la seguretat de Lloret no pot dependre que els policies i els tècnics de Protecció Civil facin hores extres voluntàriament».
El regidor va subratllar que la situació afecta una ciutat que durant l’estiu multiplica la població i necessita més presència policial, prevenció i capacitat de resposta davant de problemes d’incivisme, delinqüència, baralles, convivència o trànsit. «Una fotografia amb una policia no posa un policia al carrer. Un vídeo parlant de seguretat no dona més seguretat. La propaganda no substitueix la gestió», va afirmar.
Martínez també va remarcar que l’informe policial qualifica la situació de preocupant des del mes de maig i va considerar que el govern havia tingut temps per negociar i evitar el conflicte.
Per la seva banda, el regidor del PSC i cinquè tinent d’alcaldia, Alejandro Pérez, va defensar la voluntat negociadora de l’executiu municipal. Pérez va assegurar que el govern ha mantingut diverses reunions i ha plantejat més de quatre propostes per intentar desencallar la situació. També va remarcar que les converses no afecten només els agents de la Policia Local, sinó el conjunt de la plantilla de l’Ajuntament.
«Ens agradaria arribar a un acord com més aviat millor i ens hauria agradat arribar-hi molt abans», va reconèixer Pérez. El regidor va assegurar que aquest ha estat sempre l’objectiu del govern i es va mostrar disposat a continuar informant els grups de l’oposició i a fer-los partícips de les negociacions.
Subscriu-te per seguir llegint
- Cas Mateu: un segrest de pel·lícula i un secret ocult més de quaranta anys
- Necrològiques del 26 de juliol de 2026
- La pastisseria de Sant Hilari que continua el llegat dels jaumets
- Mallol, cent anys fent de l’ombra un ofici familiar
- Les hortes de Santa Eugènia de Girona pateixen una greu manca d'aigua que genera disputes entre els hortolans
- Mor mossèn Àngel Caldas, ànima de la parròquia de Sant Jaume i referent de la vida social i religiosa de Salt
- El massatgista de la Bisbal ingressa a la presó per agredir sexualment una adolescent de 15 anys
- Es manté activada l'alerta per la previsió de pluges intenses aquest diumenge al nord-est de Barcelona i sud de Girona