La Pirotècnia Valenciana guanya per sisè any consecutiu el Concurs Internacional de Focs d'Artifici de Blanes
El jurat va destacar laintensitat, ritme i una posada en escena especialment innovadora
La Pirotècnia Valenciana ha guanyat per sisena edició consecutiva el Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava – Trofeu Vila de Blanes. L'empresa s'ha proclamat aquest dimarts guanyadora de la 54a edició del certamen després d'imposar-se amb l'espectacle disparat diumenge, coincidint amb la festivitat de Santa Anna, patrona de la ciutat.
Amb 458 punts, la firma valenciana ha superat la gallega Pirotècnia Xaraiva, que ha sumat 429 punts, i la xinesa Jinli Fireworks, tercera amb 426 punts. La Pirotècnia Valenciana ja havia guanyat les edicions celebrades entre el 2019 i el 2025, els anys 2020 i 2021 el concurs no es va celebrar a causa de la pandèmia, a més del primer premi aconseguit l'any 2008.
El nivell de la competició d'enguany es preveia especialment elevat, tal com havia apuntat durant els dies previs el regidor de Fires i Festes, Quique Pérez. L'espectacle dels valencians va tornar a captivar tant el públic com el jurat gràcies a una proposta intensa, dinàmica i carregada de ritme.
Un dels moments més espectaculars de la nit va arribar durant la traca final. Per primera vegada al concurs, la Pirotècnia Valenciana va utilitzar plataformes elevadores per desplegar una gegantina bandera de Blanes amb els colors blanc i vermell sobre la zona de llançament. L'efecte visual, inèdit fins ara, va provocar una llarga ovació dels milers d'espectadors que omplien la façana marítima.
Premis i nous contractes
La victòria està dotada amb un premi de 6.000 euros, mentre que la segona classificada, la Pirotècnia Xaraiva, rebrà 2.000 euros. A més del premi econòmic, la guanyadora obté tres nous encàrrecs per al 2027: la participació directa en la 55a edició del concurs de Blanes, el castell de focs de cloenda de la Festa Major de Lloret de Mar i la Mascletà Nocturna de Blanes, valorada en 8.000 euros.
La Pirotècnia Valenciana també rebrà el Trofeu Vila de Blanes durant el pregó de la Festa Major de Santa Anna del 2027.
Després de conèixer el veredicte, el responsable del disseny guanyador, Manel Crespo, ha expressat la satisfacció de l'equip per revalidar un títol que considera un dels més prestigiosos del panorama pirotècnic estatal i europeu. En un to distès, ha recuperat la broma que ja havia fet a l'inici de la Festa Major d'enguany i ha assegurat que li faria il·lusió que algun dia Blanes li dediqués una rotonda, ja que considera la ciutat la seva «segona casa». També ha agraït la confiança del jurat i ha assegurat que serà un honor tornar a competir a Blanes l'any vinent.
El veredicte s'ha donat a conèixer aquest dimarts al migdia a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Blanes. La classificació final s'ha determinat a partir de les votacions dels sis membres de la Comissió Tècnica, presidida per l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, i del Jurat Popular, format per 47 persones.
Classificació
La classificació del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava ha quedat de la manera següent:
- 1a. Pirotècnia Valenciana (València): 458 punts.
- 2a. Pirotècnia Xaraiva (Ourense): 429 punts.
- 3a. Jinli Fireworks (Xianglong, Xina): 426 punts.
- 4a. Pirotècnia Duarte (Portugal): 353 punts.
- 5a. Pirotècnia Josman (Ourense): 342 punts.
- L'aterratge d'un helicòpter a la Platja Gran de Palamós obre el debat sobre els accessos d'emergència
- El Consorci de les Gavarres compra una finca de 70 hectàrees amb una gran concentració d'espècies d'interès
- Vilablareix rebrà aquest dilluns al campió del món Pau Cubarsí
- Un empordanès pujarà 60 vegades al Puig Neulós per la seva dona, que té esclerosi múltiple
- Una amonestació posa fi a l’expedient al bomber de Lloret crític amb la reserva de places per a dones
- Mor un conductor en un xoc frontal a Viladamat
- Vilablareix posa la següent fita a Cubarsí: «Torna amb la Champions»
- Necrològiques del 27 de juliol de 2026