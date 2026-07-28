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Una sentència reobre la porta als 30 xalets previstos a un sector a tocar cala Pola a Tossa de Mar

Els promotors van recorrer la desclassificació dels terrenys per part de la Generalitat i van portar als tribunals també l'Ajuntament per no respondre la petició de llicència d'obres

Cala Pola, a tocar d'on uns promotors esperen construir xalets.

Cala Pola, a tocar d'on uns promotors esperen construir xalets. / Ajuntament de Tossa de Mar

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Carme Vilà

Carme Vilà

Tossa de Mar

L'Ajuntament de Tossa de Mar ha rebut una sentència que dona la raó als promotors de trenta xalets al sector de Pola Giverola, entre el càmping Pola i l'Hotel Giverola. Van recórrer la desclassificació del sector per part de la Generalitat amb el Pla Director Urbanístic de Sòls no Sostenibles del Litoral Gironí i també van portar als tribunals l'Ajuntament per no haver respost la petició de llicència d'obres. L'alcalde, Martí Pujals, ha explicat que es personaran al contenciós i han denegat la petició de llicències.

Es tracta del sector A del Pla Especial Paisatgístic de Pola Giverola amb vistes a Cala Pola. Segons explica l'alcalde en un comunicat públic, el Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) aprovat el 2015 preveia la possibilitat d'edificar aquests habitatges. Però, el 2021, la Generalitat va aprovar el Pla Director Urbanístic de Sòls No Sostenibles del litoral gironí i va desclassificar aquest sector i dos més del municip, Calaala Morisca i Can Truges.

Els propietaris dels terrenys van impugnar aquesta desclassificació als tribunals i, recentment, la justícia els ha donat la raó. La sentència deixa sense efecte la desclassificació del sector A, fet que, en principi, comportaria la recuperació de les determinacions urbanístiques del POUM del 2015, diu l'alcalde.

Abans de l'aprovació del Pla Director, la propietat de Giverola ja havia presentat una sol·licitud per construir els 30 xalets. L'Ajuntament, però, no va resoldre la petició, ja que estava pendent de l'entrada en vigor del nou planejament de la Generalitat.

Aquesta manca de resposta ha derivat en un procediment contenciós administratiu contra el consistori. Paral·lelament, aquesta mateixa setmana, l'Ajuntament ha dictat un decret de denegació expressa de les llicències.

Segons l'alcalde, la denegació no es fonamenta en el Pla Director Urbanístic, sinó en motius estrictament urbanístics. En el moment en què es va presentar la sol·licitud," no estaven aprovats ni el projecte de reparcel·lació ni el projecte d'urbanització", requisits indispensables perquè els terrenys adquirissin la condició de solar i, per tant, poguessin obtenir una llicència d'obres.

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Ara queda per veure quin serà el següent pas dels promotors, manifestava l'alcalde. Podrien ampliar el procediment judicial ja obert o bé presentar una nova sol·licitud de llicència. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que l'hauria d'avaluar d'acord amb la normativa urbanística vigent i les circumstàncies existents en el moment de la tramitació.

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