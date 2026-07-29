12 nous professionals a la Corporació de Salut del Maresme i de La Selva
La promoció de residents inclou especialistes en Medicina Interna, Geriatria, Infermeria Geriàtrica i Cirurgia Ortopèdica
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha donat la benvinguda oficial, aquest dimarts, a la nova promoció de residents que s’incorporen a l’organització per continuar la seva formació especialitzada durant els pròxims anys. En total, s’han incorporat 12 professionals: 1 resident de Medicina Interna, 8 residents de Medicina Familiar i Comunitària, 1 resident de Geriatria, 1 resident d’Infermeria Geriàtrica, i 1 resident de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
Pel que fa als residents de Medicina Familiar i Comunitària, un prové de l’ABS Malgrat, mentre que els altres set provenen de l’ABS Canet (3) i ABS Blanes (4), gestionats per l’Institut Català de la Salut. En aquest cas, la Corporació hi col·labora com a centre associat docent, i els residents faran part de la seva formació als hospitals de Blanes i Calella, integrats dins la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Girona-ICS.
L’acte de benvinguda ha comptat amb la intervenció de la gerenta de la Corporació, Sònia Pérez, que ha encoratjat els professionals en aquesta nova etapa que inicien posant l’accent en la importància del tracte amb els pacients i la humanització de les cures. “D’aquí a uns anys, ningú no us preguntarà quina nota vau treure a la carrera. Però molts pacients sí que recordaran com els vau fer sentir o aquell somriure que els vau dedicar en un moment difícil”.
L’acte també ha comptat amb la participació d’altres membres de la Direcció, de la Comissió de Docència, dels tutors de les diferents especialitats, de residents d’altres anys i d’altres professionals de la Corporació.
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