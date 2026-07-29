L'empresa de gestió de residus Nora i la representació dels treballadors acorden el nou conveni col·lectiu de Tossa de Mar
La signatura de l'acord culmina dinou mesos de negociació i estableix un nou marc de relacions laborals vigent fins al 2030
La direcció de Nora, empresa pública de gestió de residus participada pel Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Blanes, i la representació dels treballadors han signat el nou conveni col·lectiu del centre de treball de Tossa de Mar, culminant un procés de negociació que s'ha allargat durant dinou mesos.
L'acord estableix un nou marc de relacions laborals amb una vigència de cinc anys, fins al 31 de desembre de 2030, i incorpora diverses millores destinades a reforçar les condicions laborals, afavorir la conciliació i garantir una major estabilitat en l'organització del servei.
Entre les mesures més destacades, el conveni garanteix dos dies de descans setmanal per a tot el personal que treballa durant tot l'any, una reivindicació que permet millorar l'equilibri entre la vida laboral i personal dels equips.
El text també preveu l'ampliació de la plantilla amb la incorporació d'un nou lloc de treball per reforçar el servei de recollida selectiva, amb l'objectiu de millorar-ne l'organització i l'eficiència.
A més, s'introdueixen millores específiques per al personal mecànic del taller, el personal de la deixalleria i la persona encarregada del servei. Igualment, s'actualitzen les condicions econòmiques relacionades amb les hores extraordinàries, els plusos per treball en dies festius i els complements per feina durant els caps de setmana.
Segons Nora, aquest acord és fruit del diàleg i de la voluntat d'entesa entre la direcció i la representació dels treballadors. L'organització destaca la implicació de totes les persones que han participat en la negociació i defensa un model de relacions laborals basat en l'escolta, la confiança i la cerca d'acords que permetin compatibilitzar les necessitats dels equips amb la qualitat del servei públic.
La signatura del conveni s'emmarca en el procés de negociació col·lectiva que Nora està desenvolupant als diferents centres de treball de l'organització. L'objectiu és consolidar un model de relacions laborals més estable, proper i constructiu, que contribueixi a reduir la conflictivitat i a afrontar de manera compartida els reptes dels serveis que presta l'empresa.
Amb aquest nou conveni, Nora referma el seu compromís de continuar treballant des del diàleg i la col·laboració per impulsar una organització més eficient i sostenible, amb la implicació de totes les persones que en formen part.
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