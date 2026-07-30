Blanes celebra la 82a Travessia Popular aquest diumenge amb un límit de 400 participants
La prova, oberta a concursants de totes les edats, es disputarà sobre un recorregut circular de 900 metres i inclourà quatre categories
La 82a edició de la Travessia Popular de Blanes se celebrarà aquest diumenge 2 d'agost, a les 10 del matí, amb un màxim de 400 participants de totes les edats. La prova, un esdeveniment ja tradicional del municipi, manté el seu caràcter popular, amb un recorregut circular d'uns 900 metres d'allargada, amb sortida i arribada a la platja del centre, a l'altura del Banc dels Músics del Passeig de Mar.
El recorregut «està pensat perquè tothom qui es vegi en forma i amb prou forces pugui completar la prova, d'aquí que es tracti d'una travessia popular». Segons explica l'Ajuntament de Blanes, «aquest factor de ser popular l'ha fet sobreviure durant tants anys, més de tres quarts de segle».
Es comença nedant prop de la platja en direcció a Sa Palomera, i, un cop travessades les boies de senyalització, es torna per la part més externa fins al mateix lloc de sortida, on es concentra força públic per anar aplaudint tothom qui va travessant la línia d'arribada. A més, aquest recorregut facilita que tots els elements de la prova esportiva estiguin situats dins un recinte controlat on hi ha tota la logística i els elements que fan falta perquè tot estigui a punt. Fa uns anys es va decidir fer aquest canvi, ja que abans es feia a mar obert.
A banda dels qui són esportistes amateurs, majoritàriament hi participen grups de famílies, amics o bé aficionats a aquest esport que neden plegats. La proposta del consistori és aquesta: «passar un matí a l'aire lliure en bona companyia, participant en una prova que compta amb una tradició tan llarga com popular, i a més a més practicant esport i remullant-se».
Les inscripcions es poden formalitzar anticipadament per internat a un preu de 5,75 euros o de manera presencial el mateix diumenge de 8 a 9:30 h, en cas que no s'hagin esgotat les places disponibles. Així, el cost de la inscripció presencial serà de 7 euros per persona, independentment de la categoria.
Quatre categories
La Travessia disposa de quatre categories: Open Masculí, Open Femení, Open Especial —persones amb discapacitat visual i mobilitat reduïda— i Open per a persones de Gènere No binari, incorporada fa quatre anys. Aquesta última categoria només tindrà classificació pròpia si hi ha un mínim de 10 inscrits, en cas contrari, els participants podran escollir si competeixen a la categoria masculina o femenina.
L'organització premiarà els tres primers classificats de l'Open Femení i de l'Open Masculí, farà una menció especial a la primera persona classificada en l'Open Especial i entregarà un altre trofeu a la primera persona classificada en l'Open de Gènere No Binari. A més, també es reconeixerà a la persona més gran, a la més petita i al primer local de les categories masculina i femenina.
Kit de Participació i medalla commemorativa
Tothom que hagi formalitzat la inscripció per internet podrà recollir el Kit de Participació diumenge, que inclou un casquet de bany amb el número de participació que cal portar durant la prova, un xip i una bossa per si es vol utilitzar el servei de guarda-roba.
Cadascun dels nedadors i nedadores també rebran una medalla commemorativa, una vegada finalitzin la competició. Seguidament, l'organització oferirà un piscolabis als participants i celebrarà el lliurament de premis, previst a un quart de dotze, davant del Banc dels Músics.
- La calor i les llargues hores d'espera provoquen les crítiques dels figurants d'«Enredados»
- L'Ajuntament de Ripoll contracta una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local
- Cotitza durant 45 anys i es jubila amb 1.600 euros: “Hi ha joves que cobren més que jo”
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Territori construirà una rotonda a Llambilles per reduir les cues i mantindrà el semàfor 'només per a vianants
- En estat crític a la Vall Hebron una dona després de caure d'un cavall als Aiguamolls de l'Empordà
- Indignació per la pena de presó del conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels
- El diagnòstic de Santiago Niño Becerra, economista: “La renda a Catalunya està concentrada”