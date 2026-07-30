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Crema una habitació en un edifici de cinc plantes al centre de Blanes

Tres persones han pogut sortir de l’immoble del carrer de l’Antiga i el succés s’ha tancat sense ferits

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu.

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu. / Europa Press

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Eva Batlle

Eva Batlle

Blanes

Un incendi en un habitatge al centre de Blanes ha mobilitzat aquest dijous al matí quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. El foc s’ha declarat en un edifici de cinc plantes situat al número 4 del carrer de l’Antiga. El succés s’ha tancat sense ferits.

L’avís s’ha rebut quan faltaven sis minuts per les onze del matí i alertava que cremava una habitació. Fins al lloc també s’hi han desplaçat efectius de la Policia Local de Blanes, els Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques.

Segons ha informat la Policia Local als Bombers, les tres persones que hi havia a l’interior de l’immoble han pogut sortir pel seu propi peu. Quan els Bombers han arribat al lloc, inicialment no han vist fum, però després n’han detectat al tercer pis.

Els Bombers han activat dos equips amb respiració autònoma. Un ha entrat per comprovar l’origen del foc i fer les tasques d’extinció, mentre que l’altre ha fet recerca de possibles víctimes a l’interior de l’edifici.

El foc s’ha donat per extingit cap a un quart de dotze del migdia. Finalment, les flames han afectat una habitació. Després de l’extinció, els Bombers han ventilat l’immoble i han revisat el forjat de canyís, així com alguns elements de l’estructura.

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També s’ha avisat l'arquitecte municipal per comprovar si hi havia possibles afectacions estructurals a l’edifici. Després de la revisió, s’ha descartat que l’incendi n’hagi provocat, informen des del cos d'emergències.

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