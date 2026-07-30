Presó sense fiança per a un detingut per agredir sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm
L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat sosté que el va atacar mentre dormia
La plaça 4 de la secció d'instrucció de Santa Coloma de Farners ha decretat presó provisional sense fiança per a un detingut per agredir sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm. Segons recull la interlocutòria, l'agressió va tenir lloc la matinada del 25 de juliol quan l'investigat, que era amic de la família de la víctima i vivia al mateix domicili que el seu oncle, va atacar el menor mentre dormia en una habitació. El jutjat subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha "suficients indicis" per considerar-lo "indiciàriament responsable" del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la fiscalia com l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Alejandro Sánchez.
Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte en un domicili de Sant Hilari Sacalm. Segons fonts properes al cas, en aquest habitatge hi convivien l'investigat i l'oncle de la víctima i la nit de divendres a dissabte s'hi feia una celebració, a la qual va assistir la víctima, un noi de 16 anys.
Durant la nit, quan ja estava cansat i veient que els adults estaven bevent alcohol a la festa, el menor va trucar a una altra familiar perquè l'anés a buscar. No va poder i li va recomanar al noi que es tanqués a l'habitació del seu oncle a dormir. Va ser aleshores, segons recull la interlocutòria, que el sospitós li va proposar que anés al seu dormitori, al·legant que estaria més còmode perquè disposava de plataformes perquè pogués mirar a la televisió.
El menor es va quedar adormit. Cap a les cinc de la matinada, es va despertar perquè va notar que li feien tocaments. Segons han indicat les mateixes fonts, d'entrada la víctima va fingir que continuava dormint per veure si l'agressor parava. Lluny d'això, assenyala que l'home el va continuar agredint i el va obligar a fer-li una fel·lació, tot i que li va dir que parés.
Després de l'atac, el mateix dissabte la víctima es va visitar al metge i al forense. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós, a Sant Hilari Sacalm mateix, dilluns i aquest dimecres ha passat a disposició de la plaça 4 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners.
En seu judicial, el processat ha negat els fets. Tant la fiscalia com l'advocat de l'acusació particular, Alejandro Sánchez, de Sánchez Ruiz Abogados, han sol·licitat l'ingrés a presó.
El jutjat ho ha acordat perquè resol que hi ha prou indicis per considerar-lo "indiciàriament responsable" d'un delicte d'agressió sexual amb penetració a menor de 18 anys. A més, la jutgessa argumenta que hi ha risc de fugida perquè es podrà enfrontar a una pena d'entre 12 i 15 anys de presó i no consta que tingui prou arrelament al país.
La interlocutòria de presó es pot recórrer a l'Audiència de Girona.
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