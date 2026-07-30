Riudellots aprova l'adjudicació de l'habitatge de lloguer social del carrer Verge de Núria
El pis s'ha assignat a la persona sol·licitant que ha obtingut, amb 35 punts, la puntuació més alta dins del sistema de baremació establert
L’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha aprovat definitivament l’adjudicació de l’habitatge i de la plaça d’aparcament municipal en règim de lloguer social situats al carrer Verge de Núria, número 28, 1r A. La decisió es va prendre durant el Ple municipal celebrat el passat 20 de juliol i posa punt final al procediment iniciat el passat desembre, amb l’aprovació inicial de les bases reguladores, per facilitar l’accés a l’habitatge a les persones que complien els requisits establerts i que va continuar amb l’obertura del termini de presentació de sol·licituds, del mes de febrer.
El pis compta amb tres habitacions, una superfície útil de 71,12 m², una terrassa de 10,14 m² i una plaça d’aparcament de 12,78 m². El preu inicial del lloguer és de 233 euros mensuals i l’ocupació màxima prevista és de cinc persones.
El procés d’adjudicació ha finalitzat amb l’assignació de l’habitatge a la persona sol·licitant que ha obtingut la puntuació més alta, amb un total de 35 punts, dins del sistema de baremació establert, que permetia obtenir fins a 70 punts. En total, es van admetre i valorar quatre sol·licituds i les tres persones no adjudicatàries han quedat incorporades al registre municipal de sol·licitants de lloguer social, amb una vigència de fins a set anys, seguint l’ordre de puntuació, per cobrir possibles vacants o renúncies futures.
Per a la persona adjudicatària, el contracte d’arrendament tindrà una durada de set anys i la renda s’actualitzarà anualment d’acord amb l’Índex de Preus al Consum (IPC) i l’habitatge s’haurà de destinar a residència habitual i permanent, sense possibilitat de cessió ni de subarrendament.
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